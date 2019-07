Racing debuta ante Boca Unidos de Corrientes

Racing Club, vigente campeón de la Superliga, debutará hoy en los 32vos. de final de la Copa Argentina jugando ante Boca Unidos, de Corrientes, que actúa en el Federal A, deseando recobrar el protagonismo en un certamen que en las pasadas ediciones fue prematuramente eliminado ante rivales menores.

El partido se jugará hoy domingo en el estadio de Lanús, desde las 17.05, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisado por TyC Sports.

En caso de empate al finalizar los 90 minutos el vencedor surgirá en la definición con remates desde el punto de penal. El ganador de esta esta llave jugará en 16vos. de final ante Atlético Tucumán.

Una extraña Copa Argentina en la cual Racing recién hará su estreno mañana en los 32vos. y en la cual River, por ejemplo, ya se clasificó para jugar los octavos de final.

El historial de Racing en la copa

La Copa argentina se reanudó en la temporada 2012/2013 y Racing perdió la final ante Boca y luego su mejor tarea fue en la 2015/2016 cuando cayó en semifinales ante Rosario Central.

Tras esa performance en las dos pasadas ediciones Racing sumó decepciones al caer en la 2017/2018 ante Olimpo de Bahía Blanca por 4-2 tras ir ganando 2-0 y en la del año pasado perdiendo en 32vos. ante Sarmiento de Chaco, del Federa Al, por 1-0, ambas frustraciones tuvieron como escenario a la cancha de Banfield.

Ahora, el equipo de Eduardo Coudet (lo dirigió en esa eliminación ante Sarmiento) quiere avanzar en esta competencia recuperando el protagonismo en un semestre en donde jugará en solo Copa Argentina y Superliga, puesto que no interviene en un certamen internacional.

Racing, que realizó la pretemporada en Estados Unidos, sumó como refuerzos al paraguayo Matías Rojas (ex Defensa y Justicia), David Barbona (ex Atlético Tucumán), Walter Montoya (Cruz Azul de México) y Diego "Pulpo" González (volvió de México) , habiendo emigrado valores como Renzo Saravia, Ricardo Centurión, Andrés Ríos y Martín Ojeda.

Sin dudas que Racing mantuvo la base, su columna vertebral con Leonardo Sigali y Alejandro Donatti en la zaga, Marcelo Díaz en la zona media defensiva, Matías Zaracho (Revelación de la Superliga y pretendido por Milan) en la zona media ofensiva y Lisandro López, goleador y mejor jugador de la Superliga, como emblema.

El equipo de Avelleneda jugó algunos partidos de entrenamiento en Estados Unidos, ante equipos universitarios, pero la formación de mañana podría llegar a mostrar una cierta falta de ritmo futbolístico.

Por su parte, Boca Unidos jugará en la zona A desde setiembre próximo en el Federal A, tiene como entrenador a Daniel Teglia (ex delantero de Rosario Central y River en la década de 1980) y un equipó con gente experimentada.

Ilusión correntina

Boca Unidos, que sumó ocho temporadas consecutivas en la B Nacional y le ganó a River (1-0) cuando el "Millonario" estuvo en el ascenso en 2011/2012, cuenta con veteranos como Rolando Ricardone (38 años), Leonardo Baroni (35, ex Racing), Martín Fabbro (ex Independiente, 34) y Cristian Nuñez (38, le hizo aquel gol a River).

Llegaron tres refuerzos al equipo de Teglia, el delantero José Vizcarra (34 años, ya estuvo en Boca Unidos en 2014, viene de Tristán Suárez y con pasado en Rosario Central, Ferro y Platense) el arquero paraguayo José Aquino y el delantero Raúl Benítez (de Huracán de Goya).