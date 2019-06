Delfino: "Quedan 90 minutos muy duros"

Al término del partido, el director técnico de Sarmiento Iván Delfino expresó ante la prensa sus sensaciones tras el empate que logró su equipo en Santiago del Estero, ante Central Córdoba.

El DT del Verde, reflexionó: "Fue sin dudas un partido durísimo y como todo partido durísimo se abrió desde la pelota parada. Ellos encontraron el gol de esa manera y después nosotros pudimos reaccionar y así poder llegar al empate. Ahora quedan 90 minutos muy duros".

Añadió: "En este tipo de definiciones creo que siempre es importante no perder. Hoy tuvimos algunas fallas, tendremos que corregirlas pero me quedo tranquilo porque el equipo demostró rebeldía para ir a buscar el empate".

Con respecto a lo vivido en los primeros 90 minutos de esta gran definición, el entrenador dijo: "Hoy se vivió un partido intenso, de mucha segunda pelota, ajustado y donde más sufrimos fue en las pelotas paradas. Pero bueno, nos llevamos un empate importante y ojalá podamos definir la serie de la mejor manera en nuestra cancha".

Por último, en relación a su rival, agregó: "Sabíamos que Ramírez es un gran habilitador, lo habíamos hablado durante la semana y creo que lo supimos contrarrestar muy bien. Central Córdoba es un buen equipo, de mucha experiencia. Ahora nos queda descansar, trabajar en la semana y prepararnos para los segundos 90 minutos".

Más testimonios

El paraguayo Hugo Vera Oviedo, defensor del conjunto local, fue uno de los primeros en hablar, mientras el director técnico Gustavo "Sapito" Coleoni pasaba a su lado, con gran fastidio (evidenciado en su rostro y en algunos gestos) por no haber podido cerrar el partido.

El defensor guaraní señaló: "Intentamos por todos lados, no se pudo triunfar pero estamos en partido e iremos a ganar el encuentro revancha. Íbamos ganando, no pudimos mantener la ventaja y hay que ir a la cancha de ellos a jugar y ganar".

Por su parte, el volante Marcelo Ramírez destacó: "Íbamos ganando con justicia, pero en un descuido nos hicieron el gol y terminaron llevándose un empate. Lo bueno es que no se definía nada hoy y esta todo abierto para la revancha. Como siempre, vamos a ir a ganar y a traernos el ascenso desde Junín", completó.

Nahuel Luján, a su turno, dijo que "El que se equivoca pierde en la revancha y nosotros hoy (por anoche) lo teníamos para ganar y se nos escapó".

Una fiesta

Una multitud colmó ayer totalmente el estadio "Alfredo Terrera" de Central Córdoba de Santiago del Estero. Las dos cabeceras populares repletas de público, al igual que las plateas y hasta había hinchas sobre las cabinas de los periodistas, en el sector frente a los bancos de suplentes.

Los "fanas" del elenco "ferroviario" anfitrión lanzaron globos blancos al salir su equipo al campo de juego y alentaron mucho y sin cesar, apoyo que "retumbó" dentro del terreno de juego, ya que las populares y plateas y sectores preferenciales están muy cerca del terreno de juego propiamente dicho.

Además, decenas de banderas se colgaron a los costados, en las plateas, y "trapos" de grandes dimensiones se desplegaron al comenzar el partido en las populares cabeceras, cubiertas totalmente por esos paños, hasta que se iniciaron las acciones en cancha.

En los últimos cinco minutos del cotejo apareció la pirotecnia, que motivó que mucho humo se posara sobre el terreno de juego y dificultara la visión de los jugadores, árbitros y, por supuesto, de quienes estaban en las tribunas o viendo el encuentro por la señal televisiva de TyC Sports.

Vestimentas

El "Sapito" Gustavo Coleoni, oriundo de Paraná (Entre Ríos) que es director técnico de los locales santigueños, lució ropa negra, tanto camisa como pantalón. Su colega, el santafesino Iván Delfino, entrenador de Sarmiento, se presentó con pantalón de jeans, campera negra de lana y camisa gris.

Lo que sí llamó la atención, al menos en lo visual, fue el atuendo del juez principal, Jorge Baliño, sus asistentes y el cuarto árbitro. Casaca y medias color fucsia, con rayas blancas, y pantalón negro, como para que se los vea de todos lados.

Capitanes

Los experimentados capitanes de ambos equipos intercambiaron banderines antes del sorteo previo y de posar con los árbitros. Alexis Ferrero, de 40 años y nacido en Cañada de Gómez (Santa Fe), quien lució la cinta en los locales, y el entrerriano Luis Yamil Garnier, de 37 (nativo de Concepción del Uruguay) y quien capitanea a los "once bravos" de Sarmiento, recibieron el presente de manos su rival de turno, en un buen gesto de confraternidad.

Amonestados

En el primer tiempo, vieron la tarjeta amarilla que les mostró el árbitro oriundo de Tandil, Jorge Ignacio Baliño, el joven lateral izquierdo de Sarmiento de Junín, Facundo Castet, a los 14 minutos, y el volante Alfredo Germán Ramírez (ex Colón de Santa Fe) de los locales, en el minuto 34.

El que nuevamente zafó y sigue con cuatro amonestaciones acumuladas, con las que terminará el certamen en cancha, fue el segundo zaguero central del C.A.S., el experimentado santafesino Lucas Landa, natural de Chañar Ladeado.

Ya en tiempo de descuento, a los 47´ del complemento, vio el cartón amarillo Hugo Vera Oviedo, zaguero central paraguayo de los "ferroviarios" santiagueños.