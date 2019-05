Juan Antonio Pizzi podría volver a dirigir a San Lorenzo

El entrenador Juan Antonio Pizzi aparece como el gran candidato a asumir en San Lorenzo, con el que salió campeón del Torneo Inicial en 2013, y ya mantuvo una reunión en su casa de Santa Fe con su representante, Ricardo Schlieper, para analizar la situación del equipo de Boedo.

Luego del análisis del documento, el entrenador de 50 años se mostró predispuesto a volver a dirigir al plantel "azulgrana": su objetivo prioritario será la actual Copa Libertadores, en la que ya está clasificado a octavos de final.

Esto no significa que el ex técnico de Universidad Católica de Chile ya sea el sucesor de Jorge Almirón, aunque hasta ahora es el único por el que el presidente Matías Lammens y el vice Marcelo Tinelli entablaron una negociación.

Pizzi se fue sorpresivamente del "Ciclón" a principios de 2014, luego de alzarse con el torneo inicial 2013, para dirigir a Valencia en España, donde no tuvo un paso exitoso.

Luego, el ex delantero de Rosario Central, River Plate y Barcelona de España, entre otros, recaló en León de México, en 2016/2017 dirigió al seleccionado chileno -donde obtuvo la Copa América del Centenario en 2016- y su último trabajo que fue en el seleccionado de Arabia Saudita.

Ahora comenzará la negociación, en donde se sabe que el mercado de pases (dependiendo de la apelación del club a la resolución del Comité de Disciplina de la Superliga, que le suspendió de momento esa posibilidad), será austero.

También se evaluará la actualidad del plantel que incluye posibles salidas de jugadores (a los que se les vence el contrato en junio), además de otros futbolistas que pueden retornar al equipo y que están a préstamo en distintos clubes.

Pizzi también tendrá en cuenta a los juveniles, pero el objetivo del santafesino será la actual Libertadores, que es una materia pendiente en su carrera de entrenador.

Entró el plantel

Por otra parte, el plantel de San Lorenzo retomó ayer los entrenamientos en la cancha auxilar del Nuevo Gasómetro, ahora conducido interinamente por el DT de la reserva, Diego Monarriz, que tiene como objetivo deportivo el partido por la Copa Argentina ante Estudiante de San Luis.

En la práctica, el defensor Fabricio Coloccini realizó una rutina diferenciada a raíz de una tendinitis Aquilea del pie izquierdo; en cambio, el mediocampista Gonzalo Castellani se recuperó del desgarro en el sóleo derecho y entrenó a la par del plantel.

San Lorenzo se medirá el miércoles 22 de mayo a las 21:10 ante Estudiantes de San Luis en el estadio de Unión en la ciudad de Santa Fe, por los 32avos de final de la Copa Argentina.