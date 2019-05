El argentino Brian Fernández le dio el empate a Portland

El delantero argentino Brian Fernández hizo el gol con el cual Portland Timbers igualó como visitante frente a Houston Dynamo 1 a 1, en un partido por una nueva fecha de la liga estadounidense de fútbol (MLS),

Fernández, ex Defensa y Justicia, Racing Club y Sarmiento, igualó el cotejo jugado en el BBVA Stadium de Houston a los 77 minutos, luego de que el colombiano Mauro Manotas había adelantado al Dynamo a los 40.

El pase del gol de Fernández lo hizo su compatriota Sebastián Blanco (ex Lanús y San Lorenzo) y también fue titular Diego Valeri (ex Lanús), mientras que en el segundo tiempo ingresó Tomás Conechny (ex San Lorenzo).

En Houston jugaron los argentinos Tomás Martínez (ex River Plate y Defensa y Justicia) y Matías Vera (ex Nueva Chicago y San Lorenzo), indicó SoccerWay.

Otros resultados de anoche: Toronto 0-DC United 0, Vancouver 0-Atlanta United 1 y Seattle Sounder 2-Orlando City 1.



Principales posiciones:

Conferencia Este: DC United (13 partidos ) 24 puntos, Philadelphia (12) 23, Atlanta United (11) 20, Montreal (13) 20 y New York FC (11) 18.

Conferencia Oeste: Los Angeles FC (12) 27, Seattle Sounder (12) 25, Los Angeles Galaxy (12) 22 y Houston Dynamo (10) 20.