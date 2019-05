Boca ganó y ahora puede ser rival de River

Boca Juniors terminó en el primer lugar del Grupo G de la Copa Libertadores al vencer anoche a Atlético Paranaense, de Brasil, por 2 a 1, con un gol postrero de Carlos Tevez, y como el vigente campeón River Plate finalizó segundo en su zona, pueden cruzarse en octavos de final si el sorteo que se realizará el próximo lunes en Paraguay así lo determina.

La gestión irregular de Boca durante todo el desarrollo del grupo G que anoche fue el último en cerrar, estuvo acorde con el partido ante Atlético Paranaense, que le ganó en la ida y del que se tomó revancha, con la totalidad de los goles recibidos de parte del ex Rosario Central Marco Ruben (todos los del 3-0 de la ida y el de esta noche, con lo que suma 10 tantos en la misma cantidad de encuentros con la camiseta rojinegra).

Apenas el cuarto de hora inicial, en los que dilapidó dos buenas opciones de gol en los pies de Mauro Zárate y la cabeza de Lisandro López, fue lo poco que mostró el equipo dirigido por Gustavo Alfaro en esa primera etapa, hasta que sobre el húmedo y barroso piso de la Bombonera, muy castigado por el aguacero caído minutos antes del encuentro, el conjunto brasileño empezó a hacer pie y a manejar la pelota.

Como producto de ello Boca se quedó sin respuestas, solamente las defensivas, ya que los visitantes fueron muy tibios a la hora de pisar los tres cuartos de cancha, por lo que su dominio anodino terminó incidiendo para que el espectáculo se pauperizara.

El complemento

La segunda etapa prolongó ese estado de cosas en el comienzo, y Boca se sostenía ahora con el agregado de Iván Marcone recuperando con mayor sobriedad que un Nahitan Nández por momentos descontrolado tras recibir una fuerte infracción de Wellington (luego expulsado) en el primer período, que al final se terminó ganando la tarjeta amarilla, lo mismo que anteriormente le había sucedido a Carlos Izquierdoz, con el agravante de que fue la tercera en el certamen y por lo tanto se perderá el cotejo de ida de los octavos de final.

Y esta será una gran complicación para Alfaro porque no tiene muchos recursos para la zaga central, ya que la única alternativa que tiene como segundo marcador es el paraguayo Junior Alonso.

Pero cuando parecía que solamente un error podía generar la apertura del tanteador, este apareció por partida doble en la defensa boquense a los 20 minutos, cuando Nikao lanzó un centro que no logró ser despejado por un titubeante Izquierdoz y a él se sumó una pésima salida de Esteban Andrada, lo que le permitió a Ruben concretar de palomita con el arco vacío.

La contingencia obligó a Alfaro a realizar una variante ganadora (en las postrimerías del primer tiempo ya había perdido a Darío Benedetto por una molestia en el aductor derecho y lo debió relevar por Ramón Ábila) con el ingreso de Carlos Tevez por el colombiano Sebastián Villa, y la movida le terminó saliendo perfecta.

Es que el "Apache" jugó como en sus grandes noches, sacudió la modorra del equipo en lo colectivo y generó acciones de riesgo, incluyendo una acción en la que fue expulsado Wellington por recibir un "planchazo".

Pero primero apareció Zárate (será suplente el domingo ante Vélez en Liniers, donde seguramente lo esperará la hostilidad de los hinchas de su ex club) para lanzar un centro desde la izquierda que encontró de anticipo Lisandro López dentro del área chica para reivindicarse del fallido de la etapa inicial e igualar el marcador.

Promediaba el segundo tiempo y la presión de Boca empezó a crecer de la mano de un Tévez inspirado ante un rival en inferioridad numérica, pero el tiempo pasó y parecía que la igualdad iba a dejar el grupo tal como estaba hasta el comienzo de esta jornada en los dos primeros lugares, pero "Carlitos" tenía puesta el aura de los elegidos y en el cuarto minuto de descuento logró la victoria con un remate de derecha, bajo y esquinado, que sorprendió al arquero Santos.

Y fue también una gran reivindicación para Tévez (con 75 tantos es el tercer goleador en la historia del club), porque por primera vez desde su último regreso recibió una masiva ovación de la parcialidad boquense, que se retiró del campo de juego voceando un "Carliiiitos, Carliiiitos" que fue para él la lluvia de cariño que tanto estaba esperando.

De esta manera Boca finalizó primero en el grupo G con 11 puntos contra 9 de Atlético Paranaense, mientras que el tercer lugar y la consecuente clasificación para la Copa Sudamericana correspondió al colombiano Deportes Tolima, que llegó a las 8 unidades tras vencer anoche en Bolivia a Jorge Wilstermann (5) por 2 a 0, con goles de Marco Pérez y Alex Castro.

El lunes a las 21 se realizará el sorteo de los octavos de final en la sede de la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque, desde las 21.