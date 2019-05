Cholo Simeone: "Mi viejo tiene 70 y pico y me pregunta por la Selección"

A un día de que Mauricio Pochettino se expresara sobre la Selección Argentina y la posibilidad de dirigirla una vez que termine su paso por Tottenham, otro de los grandes candidatos por presente en el fútbol mundial, dio su parecer. Diego Pablo Simeone es el gran apuntado hace algunas temporadas, pero está firme en su decisión, aunque a veces le tiran presión.

"Me siento un entrenador de equipo hoy ¿qué te voy a contar? Mi viejo tiene 70 y pico de años y me pregunta: "¿Cuándo vas a dirigir a la Selección? Mirá que me queda poco" y le digo que todavía no lo veo. Lo que veo es la necesidad de entrenar, de mejor todos los días, ir al entrenamiento todos los días de mi equipo. Me quedo en el Atlético de Madrid porque veo futuro", aseguró el DT en Fox Sports.

Sin embargo, reconoce que el sentimiento por la celeste y blanca, y a veces se arrepiente de esa situación. "Aparece la Copa América, aparecen las Eliminatorias, aparece el Mundial y te querés matar. La pasión y la emoción te llevan a sentirte identificado pero la relidad es lo que siento y pienso, y estoy en este momento que me siento bien. Ojalá que sea más adelante, ojalá que lo sienta y que me quieran".

Lionel Scaloni comenzó un nuevo proceso de trabajo a principios de agosto de 2018 y tendrá en la Copa América su primera gran prueba para demostrar que puede continuar al mando del equipo. Sobre el entrenador, Simeone dejó un mensaje de apoyo, pero reconoce cuál es una de las grandes problemáticas de los hinchas.

"Yo creo que el entrenador de la Selección, ojalá pueda tener la suerte que se necesita para estar en un lugar que lo necesita. Cuando vos dirigís la Selección Argentina no hay nada y tenés que estar preparado para todo. Somos un pueblo y un país donde necesitamos ganar para potenciar todo el trabajo. Está claro que lo que más te acerca a ganar es esta ahí, tener una línea de trabajo y un día cae para tu lado", afirmó.

Por último dejó un mensaje que niega una frase del pasado: "No hablé con nadie de la Selección Argentina", y continuó su análisis sobre el paso de Scaloni. "Hoy la Selección está en un proceso importante, una transición de jugadores importantes que han dado un rendimiento extraordinario. Lo importante es que esta Copa América que viene sea para confirmar avance".