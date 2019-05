"A Racing lo vemos muy bien, pero nosotros no vamos a cambiar", dijo "Pipo" Gorosito

Néstor Gorosito, entrenador de Tigre, admitió que ve "muy bien" a Racing Club, aunque aseguró que no van a "cambiar" la filosofía de juego cuando se enfrenten mañana sábado por los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

"A Racing lo vemos muy bien, pero nosotros no vamos a cambiar", declaró "Pipo" sobre la forma de jugar de su equipo, que dejó en el camino a Colón y Unión, ambos de Santa Fe, en el actual torneo.

"Los vamos a respetar (a Racing), pero sin apartarnos de lo que venimos pregonando", agregó de cara a la llave ante el campeón vigente del fútbol argentino.

"Racing tiene grandes jugadores y todos tienen buen nivel para hacerlo bien. Hay que arrancarle la bufanda al "Chacho" (Coudet), que es su cábala", añadió en diálogo con Radio Gûemes.

El entrenador de 54 años además destacó el funcionamiento de sus dirigidos: "El equipo gana porque juega bien y tenemos buenos jugadores que se adaptan a lo que les pedimos", dijo.

El ex técnico San Martín de San Juan por último se refirió al armado del plantel del "Matador" de Victoria cuando les toque competir en el Torneo de la Nacional B a partir del segundo semestre del año.

"La idea es afrontar el Nacional B con este plantel, no con dos o tres, y sabemos que el club quiere hacer un gran esfuerzo para poder mantenerlos, dependerá de la voluntad de los jugadores", concluyó Néstor Gorosito.