River Plate lo empató sobre la hora en Perú y Rosario Central igualó en casa

Sin jugar bien, River Plate empató anoche 1 a 1 en el último instante del encuentro, en el minuto 51 en su debut en el Grupo "A" de la Copa Libertadores 2019, en la visita a Alianza Lima de Perú.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo (ayer entró Matías Biscay, por estar suspendido el "Muñeco") parecía que se quedaban sin nada, pero una falta de Gonzalo Godoy al borde del área a Matías Suárez, y la posterior exquisita pegada en el tiro libre del juvenil Cristian Ferreyra, le dieron el empate con un tiro libre agónico, luego que a los 35´, parecía que se iban las esperanzas de los de la banda roja, cuando Pedro Gallese le atajó un tiro penal a Rafael Santos Borré, tras centro de Javier Pinola que dio en la mano de Rodrigo Cuba.

Alianza Lima no pudo cerrar el partido, que ganaba desde el minuto 31 de la etapa de ida, con un gol convertido tras un saque lateral por el volante local, José Manzaneda.

El empate final puede considerarse justo por lo visto en el campo de juego,aunque mucho debió luchar River Plate para conseguirlo.

Igualó Central

Rosario Central y Gremio de Porto Alegre igualaron 1 a 1, anoche en el estadio Mundialista, en el marco de la jornada inaugural del grupo "H" de la Copa Libertadores de América.

Fernando Zampedri inauguró la cuenta para el "Canalla", a los 2 minutos de juego, en tanto, Everton, a los 12, niveló las acciones para el conjunto brasileño, que sobre el final apretó a los "canallas", pero no pudo quebrar la paridad.

El conjunto rosarino intentó jugarle de igual a igual a su jerarquizado adversario, aunque en el balance global la visita generó más situaciones que la formación rosarina y tal vez mereció algo más, pero el 1 a 1 final quedó sellado en Arroyito.

Venció el equipo del "Tigre" Muñoz

Inter de Porto Alegre superó como visitante a Palestino de Chile 1 a 0, en el inicio del Grupo "A" de la Copa Libertadores que comparten con el campeón River Plate y Alianza Lima de Perú. Rafael Sobis, a los 83 minutos marcó el único gol del cotejo.

En Palestino jugaron los argentinos Agustín Farías, ex Banfield y Nueva Chicago; y Lucas Passerini, ex Sarmiento de Junín, Tigre y Quilmes; y en Inter lo hizo Víctor Cuesta, ex Independiente.

En Inter, Andrés Dalessandro (ex River y San Lorenzo) ingresó a los 84´ y Martín Serrafiore (ex Huracán) estuvo en el banco.

Por el grupo "C", que integran también Godoy Cruz y Olimpia (empataron anteanoche 0-0 en Mendoza), Universidad de Concepción de Chile venció en un partidazo a Sporting Cristal de Perú igualaron 5 a 4.

Patricio Rubio en cuatro ocasiones y Nicolás Orellana marcaron los goles de Universidad de Concepción; Christofer Gonzales, el uruguayo Cristian Palacios y el argentino Emanuel Herrera -ex Chacarita- los goles del cuadro limeño.

En el equipo trasandino atajó el argentino nacionalizado chileno Cristian "Tigre" Muñoz (ex Sarmiento de Junín y Boca) y jugaron el defensor Germán Voboril (ex San Lorenzo, Racing y Newell's), el mediocampista Alejandro Camargo (surgido de Godoy Cruz) y Guido Vadalá (ex Boca y Unión de Santa Fe).



Copa Argentina

Por la Copa Argentina Argentina, tras empatar 2 a 2 al cabo de los 90 minutos en el estadio "Padre Martearena" de Salta, San Martín de Tucumán se impuso 5 a 4 por penales a Argentino Agropecuario de Carlos Casares y así, los dirigidos por Ricardo Caruso Lombardi pasaron a 16avos. de final.