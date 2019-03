"Tenemos que ser conscientes de que todavía no logramos nada", afirmó Wilfredo Olivera

El buen defensor de Sarmiento Wilfredo Olivera habló en exclusiva con Democracia para palpitar el gran desenlace del Campeonato de la B Nacional donde el conjunto de nuestra ciudad es líder absoluto. El marcador central opinó del presente del equipo y aseguró que en las siete finales que quedan el grupo intentará lograr el ascenso a la Superliga Argentina.

- ¿Cómo se viene trabajando tras el gran triunfo ante Chacarita?

- Ha sido una semana de un trabajo intenso, esto ha sido siempre así y creo que en gran parte el trabajo duro que venimos haciendo es una de las claves que describen la buena campaña que venimos teniendo. Trabajamos duro para cada partido sabiendo que no nos podemos relajar porque tenemos que seguir sumando en estos siete partidos que nos quedan.

Si bien cada uno tiene su rol dentro del equipo, veo que a la hora de atacar estamos todos y a la hora de defender también. Hay solidaridad, compañerismo.

- Un poco a la distancia, ¿Crees que sirvió aquella derrota frente a Temperley?

- La verdad no sé. Lo tomo como un partido más. No es que perdimos y al otro partido tuvimos un gran cambio. Contra Temperley perdimos por algunas desatenciones nuestras más que por el mérito del rival. Cometimos errores y tampoco estuvimos finos a la hora de definir algunas jugadas. No pudimos convertir. Pero lo rescatable es que el equipo nunca se cae. Nos hacen un gol y enseguida vamos a buscar el empate. Sí es cierto que después de la derrota contra Temperley ganamos dos partidos seguidos. Pero tenemos que ser conscientes de que todavía no logramos nada y que todavía falta mucho.

- ¿Era una presión el tema del invicto?

- Perdimos un solo partido y eso también es importante. Haber mantenido el invicto durante tantos partidos fue importante, nos dio y nos da mucha confianza. Sabemos que podemos tener errores como todos los equipos, pero también sabemos que vamos a reaccionar. Mantener el invicto fue un lindo desafío. Me ha tocado salir campeón con Talleres siendo invicto y eso te da una confianza enorme al momento de entrar a la cancha. Cuando estás invicto o cuando perdiste un solo partido, el rival te ve de otra manera, que es un poco lo que nos pasa hoy.



/LEÉ MÁS Sarmiento sigue entrenando para recibir el lunes a Deportivo Morón



- Una de las principales cualidades de Sarmiento es el buen funcionamiento defensivo. ¿Dónde está la clave?

- Yo veo que corremos todos. Si bien cada uno tiene su rol dentro del equipo, veo que a la hora de atacar estamos todos y a la hora de defender también. Hay solidaridad, compañerismo. Esa es una gran ventaja que tenemos en un campeonato que ya sabemos de lo duro que es. La experiencia también es importante, tanto la de Yamil (Garnier), la del "Chino" (Landa) como también lo que uno puede aportar. También está "Facu" (Castet) que viene haciendo un gran torneo y que es un chico muy atento.

- ¿A Sarmiento lo puede complicar el recambio?

- No creo. Estamos todos muy bien. Ya ha quedado demostrado que los que han tenido que entrar lo han hecho muy bien. Entran concentrados, entran muy bien. Eso es importe porque pueden definir un partido.

- ¿Cuáles son tus expectativas de cara a lo que se viene?

- Yo vine a jugar, a aportar lo mío y lógicamente a tratar de ascender. No importa si logramos el ascenso siendo campeones o peleando en el reducido, pero no tengo dudas que hoy ese es el gran objetivo de todos. Desde el día que llegué tengo ese desafío. Ojalá sea así. Mi contrato se vence en junio asi que el objetivo que tengo hasta ese momento es el de lograr el ascenso con Sarmiento. Pero vamos partido a partido, ahora tenemos la cabeza en el encuentro del lunes, donde vamos a tratar de lograr la victoria ante otro rival duro.

- Lo último. Hoy, faltando siete partidos, Sarmiento está para…

- Para dar pelea. Tenemos mucha fe de que si seguimos así vamos a lograr el objetivo que nos planteamos.