Sarmiento sigue entrenando para recibir el lunes a Deportivo Morón

Ayer volvió a entrenar el plantel profesional del puntero, Sarmiento de Junín, conjunto que sigue preparando el partido que librará el próximo lunes en el estado "Eva Perón", ante Deportivo Morón.

El "verde", único puntero del certamen, logró una buena victoria el pasado sábado, en la visita a Chacarita Juniors, por 3 a 1, lo que le permitió estirar ventajas sobre algunos de sus escoltas, en el principal torneo de ascenso que organiza la AFA.

Bajo las órdenes del director técnico Iván Delfino, el grupo de futbolistas se entrenó ayer en dos grupos, en canchas de la Ciudad Deportiva.

En la Nº 1 trabajaron quienes no jugaron ante "Chaca", realizando casi una hora de fútbol y otros trabajos dispuestos por el cuerpo técnico, mientras que en la cancha 2 realizaron trabajos de potencia y velocidad quienes jugaron en el triunfo logrado ante los "funebreros" en San Martín, salvo el experimentado Guillermo Farré, ya que el volante de Salto Argentino entrenó diferenciado y se lo "cuida" para que pueda estar ante Morón.

Hoy por la mañana volverán a entrenar, mientras que el viernes por la tarde y e sábado, el plantel hará fútbol, para que Delfino empiece a definir el elenco que visitará al "Gallito" y que seguramente contará con el regreso del volante Franco leys, tras cumplir una fecha de suspensión por haber llegado al límite de tarjetas amarillas, relegando seguramente al banco de suplentes a quien lo reemplazó el sábado, Sergio Quiroga.

El domingo por la mañana, se cerrarán los ensayos, con un trabajo táctico (pelota parada fundamentalmente) y luego, el plantel quedará concentrado a la espera del cotejo del lunes a las 21.05, televisado y con el arbitraje de Julio Barraza.

La programación y jueces confirmados

Los partidos de la 18ª fecha de la Primera "B" Nacional y sus árbitros, serán estos:

Platense vs. Villa Dálmine, Fabricio Llobet; Chicago vs. Temperley, Maximiliano Ramírez; SARMIENTO DE JUNÍN vs. Deportivo Morón, Julio Barraza; Central Córdoba (SdE) vs. Arsenal, Bruno Bocca; Olimpo vs. Santamarina, Nazareno Arasa; Rafaela vs. Gimnasia de Jujuy, Ramiro López; Brown de Adrogué vs. Chacarita, Germán Bermúdez; Quilmes vs. Independiente (Mza), Héctor Paletta; Ferro vs. Mitre (SdE), Gerardo Méndez Cedro; Los Andes vs. Defensores de Belgrano, Américo Monsalvo; Almagro vs. Agropecuario, Sebastián Mastrángelo; y Brown de Madryn vs. Instituto (C), Luis Lobo Medina.