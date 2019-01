Sarmiento retoma los entrenamientos de cara al reinicio del certamen

El plantel de Sarmiento que conduce el entrenador Iván Delfino regresará hoy a los entrenamientos tras haber tenido el fin de semana de descanso. Durante estos días, el DT del Verde tendrá que ir definiendo el equipo titular que el lunes 4 de febrero reciba a Instituto de Córdoba para disputar el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Campeonato de la B Nacional, certamen donde el conjunto de nuestra ciudad es líder absoluto con 29 puntos.

De cara al choque contra la "Gloria", Delfino no podrá contar con Facundo Castet por suspensión; mientras que Luis Yamil Garnier también sería baja por lesión (distención en el gemelo de su pierna izquierda). De esta manera, el once que el DT tiene en mente sería con Manuel Vicentini; Manuel García, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Guillermo Sotelo; Matías Garrido, Franco Leys, Guillermo Farré y Leonardo Villalba; Nicolás Orsini y Nicolás Miracco.

El resto de la fecha 14 se completa con los siguientes partidos: Central Córdoba vs. Platense; Los Andes vs. Gimnasia (M); Atlético de Rafaela vs. Villa Dálmine; Olimpo vs. Agropecuario; Guillermo Brown vs. Arsenal; Nueva Chicago vs. Defensores de Belgrano; Ferro vs. Gimnasia (J); Brown (A) vs. Santamarina; Quilmes vs. Temperley; Independiente Rivadavia vs. Mitre (SdE); y Deportivo Morón vs. Chacarita. Libre: Almagro.