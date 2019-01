Boca inició el ciclo Alfaro con un empate de visitante ante Newell’s

Con dos caras diferentes, una floja en el primer tiempo y otra mejorada en el segundo, Boca inició con un empate el ciclo de Gustavo Alfaro en la dirección técnica, tras igualar anoche 1 a 1 con Newell’s, en el estadio Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a la decimosexta fecha de la Superliga.

El experimentado Maximiliano Rodríguez, quien justamente iniciaba su tercer ciclo en el elenco rosarino, abrió la cuenta para el local, a los 24 minutos del primer tiempo, con una estupenda definición.

En tanto, el atacante Darío Benedetto alcanzó el empate para la visita, a los 32 minutos del segundo tiempo, con un fuerte remate de zurda, luego de una buena acción individual de Mauro Zárate.

En cuanto al partido, la "Lepra" fue más práctico, con un juego rápido y ocupando los espacios que Boca dejaba libres debido a algunos desacoples entre líneas, sobre todo en la primera parte.

Ya en el complemento, Alfaro movió el banco y logró una leve mejoría, sobre todo con la presencia de Zárate y Ramón "Wanchope" Ábila, logrando la igualdad. En el final, los dos equipos contaron con chances claras de gol y la victoria pudo ser para cualquiera.

Con el correr de los minutos, Newell´s comenzó a manejar más y mejor el balón que su rival y a los 24 se puso en ventaja con una estupenda definición de la "Fiera" Rodríguez, que remató "tres dedos", de primera, tras una buena combinación entre Víctor Figueroa y Mauro Formica.

Cuatro minutos más tarde Boca estuvo cerca del empate, en una acción en la que "Bebelo" Reynoso dejó a Cristian Pavón de cara al arco y el punta cordobés no acertó el arco con un fuerte remate cruzado, de derecha a izquierda.

Ya en el complemento, los locales manejaron la pelota en los primeros minutos, mientras Boca no encontraba la manera de reaccionar, hasta que pasados los 15 empezó a mejorar.

Así se sucedieron un par de tapadas de Alan Aguerre, ante remates de Pavón y Benedetto, a los 14 y 21 minutos, situaciones que le dieron ánimo a Boca, sumado a la frescura que aportaron los cambios.

En ese contexto, y con Boca en levantada, llegó el empate: Zárate juntó rivales sobre la izquierda del ataque, lanzó la pelota al punto del penal, Benedetto se desprendió de la marca y con un violento zurdazo puso el 1 a 1.

Por último, la fecha 16 se completará hoy con dos partidos. A las 19 jugarán Colón vs. Argentinos; y a las 21:10 se miden Estudiantes LP vs. Vélez.