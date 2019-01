El delantero colombiano Lucumí fue declarado intransferible y por eso no llegará a San Lorenzo

El delantero colombiano Jeison Lucumí fue declarado ayer como "intransferible" por su club, Atlético Nacional de Medellín, y como consecuencia no llegará a San Lorenzo de Almagro, que lo pretendía para la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El equipo conducido por Jorge Almirón, quien conoce al atacante de su paso por la institución colombiana, pretendía hacerse de los servicios del futbolista de 23 años, aunque ahora para hacerlo deberá abonar 6 millones de dólares -valor de su cláusula de salida-.

San Lorenzo realizó en las últimas horas una oferta por 3 millones de dólares por un 70 por ciento del pase, pero fue rechazada por los colombianos.

Además se enfrió la llegada del lateral derecho Leonardo Jara (Boca Juniors) por las diferencias económicas entre los clubes y el entrenador pidió por Gino Peruzzi (Nacional, de Uruguay), que le da diferentes opciones en la defensa y también puede jugar como mediocampista por esa banda.

El "Ciclón" ya incorporó al volante Gonzalo Castellani y al delantero Hernán Fértoli, quienes firmaron sus vínculos el pasado lunes y ya fueron presentados de manera oficial.

A su vez, la semana pasada se selló la llegada de los colombianos Gustavo Torres y Raúl Loaiza y del arquero ex Lanús, Fernando Monetti (también ex Gimnasia y Esgrima de La Plata), todos a préstamo sin cargo y sin opción desde Atlético Nacional de Medellín.

San Lorenzo se ubica 23ro. en la tabla de posiciones, con apenas 13 puntos en 14 presentaciones, y con la cabeza puesta en el clásico del domingo contra Huracán, en un partido postergado de la fecha 13.

Para dicho encuentro los once de Almirón serían Monetti; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Fernando Belluschi, Germán Poblete o Loaiza y Rubén Botta; Pablo Mouche, Nicolás Blandi y Nicolás Reniero.