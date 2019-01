"Estoy trabajando para encontrar mi mejor versión", dijo Hernández

El mediocampista Pablo Hernández, uno de los jugadores rutilantes de Independiente para el último semestre, reconoció ayer que no alcanzó el "nivel" que pretendía y que está "trabajando para encontrar" su "mejor versión" en este año.

"Estoy tratando de hacer una buena pretemporada. Soy autocrítico y sé que no tuve mi mejor nivel. Estoy trabajando para encontrar mi mejor versión en Independiente", expresó el "Tucu" Hernández en la conferencia de prensa que brindó en el predio de Villa Domínico luego del entrenamiento.

Hernández llegó al "rojo" en julio del año pasado desde Celta de Vigo y tuvo un primer semestre irregular en el equipo dirigido por Ariel Holan con nueve partidos (siete como titular) y un gol en la Superliga.

"Estoy muy enfocado e ilusionado. Quiero encontrar al mejor Pablo Hernández y no hay mejor lugar que Independiente", agregó el futbolista nacido en Tucumán que luego de nacionalizarse se desempeña en el seleccionado chileno.

En cuanto al presente mercado de pases, la dirigencia del "Rey de Copas" realizó ayer una nueva oferta por el peruano Christian Cueva luego del rechazo de Krasnodar, de Rusia, por el 50% de la ficha.

A su vez, está próxima a cerrarse la operación por el paraguayo Cecilio Domínguez de América, de México, tras varios días de negociación.

Y en las últimas horas surgió el nombre del delantero colombiano Teófilo Gutiérrez, actualmente en Junior de Barranquilla.