Nández y Balerdi están cada vez más cerca de emigrar a Europa

El volante Nahitan Nández y el defensor Leonardo Balerdi están cada vez más cerca de concretar su salida de Boca Juniors, ya que es cada vez más concreto el interés de Cagliari de Italia por el jugador uruguayo y del Borussia Dortmund por el juvenil del seleccionado argentino Sub 20.

Según allegados al mediocampista uruguayo, que integra la selección de su país, la idea de Nández es emigrar y el impedimento de la transferencia -que era la forma de pago- estaría por definirse, ya que el club europeo pondría más dinero al efectuarse la operación.

El Cagliari primero había ofrecido 15 millones de dólares y al estar lejos del precio de para rescindir el contrato con Boca, subió la oferta a 21 millones de dólares, que es el valor de la cláusula, donde Boca tiene el 70 por ciento del pase y Peñarol es el dueño del otro 30 por ciento.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, señaló en declaraciones a varios medios que de cambiarse la forma de pago, y si los italianos abonaban lo que vale la cláusula de rescisión, el jugador seguiría su carrera en Europa.

Angelici también había anticipado que ante la posible salida de Nández, alguien que le interesa al "Xeneize" es Jorman Campuzano, de 22 años, quien juega Atlético Nacional de Medellín y con características distintas al oriental, ya que es más de juego que despliegue.

El caso de la posible transferencia de Leonardo Balerdi es diferente: la suma que ofrece el Borussia Dortmund, cerca de los 18 millones de euros brutos, donde también figuran pagos por objetivos a cumplir, es irresistible no solo para el entorno del juvenil de 19 años, y con solo cuatro partidos en primera.

También para Boca es difícil de rechazar esa oferta, más allá que la idea del director deportivo, Nicolás Burdisso, era mantener al defensor que integra el plantel del Sub 20 que jugará el Sudamericano este mes en Santiago de Chile.

De realizarse el pase de Balerdi, Burdisso podría iniciar gestiones por el zaguero José Palomino, de 29 años, quien juega en el Atalanta de Italia y que en la Argentina lo hizo en San Lorenzo.

Se quedaría Barrios

Por último, en novedades de salidas, lo de Wilmar Barrios, más allá del interés del Everton de Inglaterra, quedaría en la nada si no vienen por lo que vale el jugador, quien según su representante quiere seguir seis meses más en Boca.

En cuanto a Pablo Pérez, el otro volante que podría irse, en este caso hubo un pedido en forma oficial por parte del Santos de Brasil, pero la oferta que dio a conocer el club paulista todavía no es suficiente ni para Boca ni para el jugador.

En otro orden, Boca se entrenó ayer a la mañana en el Complejo del Hotel Sofitel de Los Cardales. Los jugadores trabajaron en lo físico y por la tarde -desde las 17- realizaron una práctica de fútbol.

Hoy el plantel se entrenará en los mismos horarios y el jueves al mediodía está planificado que hable el entrenador Gustavo Alfaro en conferencia de prensa.

El primer amistoso de Boca será el 16 de enero ante Unión de Santa Fe en el estadio José Minella, de Mar del Plata, y el segundo será el 20 en el mismo escenario, contra Aldosivi.