"Cuchu" Cambiasso visitó al Seleccionado Sub 20 en la previa del Sudamericano

El ex futbolista Esteban "Cuchu" Cambiasso, campeón Mundial sub 20 en 1997, visitó ayer al seleccionado juvenil que se prepara para el torneo Sudamericano de la categoría que se disputará a partir del 17 de enero en Chile.

Cambiasso, quien formó parte del cuerpo técnico de José Pekerman en el último Mundial de Rusia, volvió al predio de AFA en Ezeiza para ofrecerles una charla a los juveniles argentinos que el próximo jueves partirán hacia Chile.

La cuenta oficial del seleccionado argentino publicó las fotos del "Cuchu" junto al equipo dirigido por Fernando "Bocha" Batista que debutará en el torneo el domingo 20 de enero ante Paraguay por la segunda fecha del grupo B.

Cambiasso, hoy con 38 años, fue campeón del Mundo sub 20 en Malasia 1997 y también conquistó dos torneos Sudamericanos.