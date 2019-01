Sarmiento hizo fútbol y sigue de pretemporada

El plantel profesional de Sarmiento de Junín realizó ayer su primer ensayo de fútbol, en el marco de la exigente pretemporada que realizan los dirigidos por Iván Delfino para el reinicio del campeonato de la Primera "B" Nacional, certamen en el cual el "Verde" es único puntero e invicto.

En en ensayo futbolero de la víspera, el entrenador del CAS paró un equipo que podría ser casi en su totalidad titular para el primer amistoso del año, a disputarse el sábado 12 en el estadio "Eva Perón", frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, elenco que milita en el Federal "A", pleito que se disputará a puertas cerradas.

Jugaron ayer Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Guillermo Sotelo; Leonardo Villalba, Franco Leys, Guillermo Farré y Gabriel Sanabria (Nicolás Castro trabajó aparte, por una ligera dolencia, aunque estaría pasado mañana en cancha); Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Cabe recordar que Sarmiento encabeza la tabla de posiciones de la Primera "B" Nacional con 29 puntos y además del cotejo sabatino (serán dos cotejos de media hora cada uno, desde las 9, entre titulares y suplentes de ambos clubes), el C.A.S. tendrá otros tres amistosos de preparación, con la idea de llegar a punto a la reanudación del torneo donde enfrentará a Instituto de Córdoba (estrenará técnico, Diego Cagna), por la décima cuarta fecha.

Luego del choque ante los ramallenses, el miércoles 16 Sarmiento visitará a Rosario Central, mientras que el sábado 19 también jugará en Rosario, pero en esta oportunidad frente a Newell's Old Boys, otro conjunto de la Superliga Argentina.

Finalmente, el cuarto amistoso sería en Junín, el 24 de enero frente a Independiente de Chivilcoy.

Debe destacarse, además, que de a poco se van a poniendo a la par del resto de sus compañeros, en los trabajos de pretemporada, los mediocampistas Iván Eteve-naux y Fermín Antonini, ya recuperados de sus respectivas lesiones.

Etevenaux, con pasado en Belgrano de Córdoba, sufrió hace seis meses una rotura en los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y fue operado inmediatamente, por segunda vez desde que está en el "Verde", donde casi no tuvo actividad oficial en cancha.

El villeguense Antonini, quien firmó esta semana contrato hasta el 2021 con el club juninense, padeció una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y le llevó casi 10 meses ponerse a punto.

De esta manera, Sarmiento, puntero con 29 unidades y un partido más que su escolta Nueva Chicago (25), contará con estos dos jugadores de cara a lo que resta del torneo.

Por su parte, Santamarina de Tandil (suma 11 puntos) concretó el regreso del experimentado volante Mariano González (ex Racing Club, Huracán y Porto, de Portugal).

De esta manera, González se suma a la llegada del goleador Fernando Telechea, también con pasado en la institución. Las bajas fueron Ángel Prudencio, Mariano Guerreiro, Martín Palisi, Santiago Chacón, Matías Fantín, Juan García y Francisco González Metilli.