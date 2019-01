"La búsqueda de jugadores está por los costados", aseguró el DT Jorge Almirón

Jorge Almirón, director técnico de San Lorenzo de Almagro, explicó ayer que en su idea de equipo necesitará "desequilibrio por los costados", por lo que "la búsqueda de jugadores está por ahí".

"Necesitamos desequilibrio por los costados, la búsqueda de jugadores está ahí. No estoy cerrado a que vengan jugadores que nunca dirigí", dijo en referencia a las negociaciones que tiene el club azulgrana para traer a Federico Mancuello (en Cruzeiro de Brasil) y al peruano Miguel Trauco, quien está en Palmeiras.

Los colombianos Gustavo Torres (delantero) y Raúl Loaiza (extremo), ya se sumaron al plantel y como el arquero Fernando Monetti (llegará hoy) vienen de ser dirigidos por Almirón en Atlético Nacional de Medellín.

"Torres y Loaiza son jugadores jóvenes y que no le salieron caros al club. Estoy conforme con los jugadores que llegaron. Tengo fe que para el domingo van a estar los jugadores que faltan", expresó Almirón.

Sobre el arquero Monetti, ex Lanús y a quien condujo en el equipo colombiano en 2018, Almirón aclaró que "es un gusto del entrenador, porque lo conozco, lo he dirigido y me gusta su forma de juego. Suma jerarquía. Después, que juegue va a depender de la competencia que se produzca en el plantel. No es para boicotear a nadie. (Nicolás) Navarro viene muy bien y (Sebastián) Torrico tiene mucha historia en el club".

Monetti arribará al país hoy desde Colombia, se hará la revisión médica y se incorporará a préstamo por seis meses.

No estoy cerrado a que vengan jugadores que nunca dirigí. Jorge Almirón. DT de San Lorenzo

Elogios para Blandi y Fernando Belluschi

Por otra parte, Almirón destacó a Nicolás Blandi y Fernando Belluschi como "jugadores importantísimos" para San Lorenzo. "Blandi está trabajando bien, Belluschi también… Son jugadores importantísimos. Vamos a tener un semestre cargado y necesitaremos un equipo que esté enchufado desde el primer partido", comentó en rueda de prensa.

"Hay jugadores que no van a ser tenidos en cuenta y que ya lo saben, y otros con los que hablaré en estos días, para que todos sepan desde qué lugar comienzan en esta nueva etapa", advirtió el técnico, de 47 años.

Con respecto a su esquema táctico, Almirón sostuvo que "el equipo tiene que entender que el dibujo puede cambiar, de un partido al otro o dentro del mismo partido. Puede ser 4-3-3, puede ser con dos centrodelanteros, puede ser con línea de 5 atrás".

El plantel de San Lorenzo trabajó hoy por la mañana en la cancha auxiliar del Nuevo Gasometro, en el segundo día de la pretemporada que continuará en Brasil desde el domingo próximo.

El futbolista Alexis Castro no estuvo en la práctica, ya que se encuentra en negociaciones con Defensa y Justicia para sumarse al conjunto de Florencio Varela.

El plantel se trasladará al hotel Holiday Inn de Ezeiza, en donde trabajará esta tarde y quedará concentrado hasta el domingo, cuando viaje a Brasil para hacer la pretemporada en Porto Alegre.

El plantel azulgrana estará hasta el 14 de enero en el complejo Vila Ventura Ecoresort, un predio que fue utilizado durante el Mundial 2014.

El debut en esta temporada será el 20 de enero ante Huracán, como local, en el partido correspondiente a la fecha 13ra. de la Superliga, que fue postergado en su momento por la disputa de la final de la Copa Libertadores de América entre Boca y River.