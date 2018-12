River entrena en Abu Dabi y piensa en la semifinal

Ayer en Emiratos Arabes Unidos, entrenó el plantel de River Plate que se prepara para debutar en las semifinales del Mundial de Clubes 2018.

La práctica contó, entre otras cosas, con una activa participación del técnico Marcelo Gallardo, no sólo desde la voz de mando, sino también desde lo práctico.

EL DT del equipo "millonario", en un pasaje del entrenamiento, se calzó una pechera verde y formó parte de uno de los ejercicios con pelota de sus dirigidos.

El "Muñeco", en efecto, no se perdió el juego a dos toques y se sumó al grupo para hacer circular el balón en espacios reducidos. Así, tras recibir un pase desde su derecha, continuó desplazando la pelota hacia la izquierda, corta y precisamente, en Al Ain.

En parte de los movimientos participó de los "locos" y, en el medio, tuvo que esforzarse corriendo, varios minutos. Lógicamente, más allá de su presencia en la ronda de trabajos, el entrenador no paró de darles indiciaciones a los que no estuvieron en la final de Copa Libertadores ante Boca.

Así, con Marcelo Gallardo trabajando a la par del plantel, River Plate sigue poniéndose a punto para el estreno en el Mundial de Clubes.

El mediocampista Ignacio Fernández reconoció que con el tiro de Leonardo Jara que dio en un palo se le "paró el corazón" y no quiso hacer referencia a un posible cruce con el Real Madrid, en el Mundial de Clubes.

"Con el tiro de Jara se me paró el corazón, y cuando pegó en el palo, fue un alivio grande", afirmó "Nacho" Fernández, tras el entrenamiento realizado en Abu Dabi.

Con nueve jugadores por la expulsión de Wilmar Barrios y la grave lesión en tendón de Aquiles que obligó a Fernando Gago a retirarse de la cancha, Jara remató un balón que quedó dando vueltas en el área y se estrelló en el poste derecho, antes de convertirse en el córner del que derivó el contragolpe para el 3 a 1 final.

El jugador que llegó al "millonario" proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata, indicó que "cuando hizo el gol el Pity (Martínez), salí del banco a buscarlo al córner a abrazarlo".

Sobre la manera en que el plantel que conduce Gallardo encaró la final con Boca, Fernández indicó que "este equipo tiene mucha cabeza, lo supimos revertir", habida cuenta que en los dos partidos de las finales siempre River estuvo abajo en el marcador.

"No teníamos energía en otra cosa que no sea jugar. Teníamos que estar enfocado en lo nuestro. Lo sentí como un clásico. Cuesta bajar después de la final", sentenció.

En el segundo tiempo, para "Nacho", River estuvo "más preciso, e incluso el ídolo de Boca, Juan Román Riquelme, había señalado que de los pies del zurda mediocampista el "millonario" había tenido las mejores ocasiones y las jugadas "de otro nivel".

"Gallardo nos pide que los volantes lleguemos al gol, obligatoriamente tenemos que pisar el área. Y generamos muchas situaciones con un sólo punta. Tener muchos no te genera gol", explicó.

Sobre el Mundial de Clubes que el club de Núñez afrontará desde la semana próxima, Fernández comentó que la idea es "dejar bien arriba" a River, y no quiso aventurarse sobre una posible final con Real Madrid, aunque agregó: "Pensar en la final te puede generar distracciones", completó Fernández.