Barros Schelotto no es más técnico de Boca

El entrenador Guillermo Barros Schelotto dejó ayer su cargo en Boca Juniors, luego de una comunicación mantenida con la dirigencia.

Si bien en primera instancia había trascendido que el presidente Daniel Angelici tenía intenciones de que siguiera un año más, fuentes del club confirmaron que la Comisión Directiva decidió no ofrecerle la renovación de contrato, aunque el "mellizo" tampoco contaba con intenciones de continuar en el cargo.

Barros Schelotto asumió en marzo de 2016, cuando reemplazó a Rodolfo Arruabarrena, y consiguió dos torneos a nivel local, en la temporada 2016/2017 y 2017/2018.

En su ciclo, dirigió 117 partidos, de los cuales ganó 63, empató 31 y perdió 23, con una efectividad del 63 por ciento.

La intención de la dirigencia de Boca, antes de elegir a su sucesor, es concretar la llegada de un manager para jerarquizar la gestión en el aspecto deportivo.

En ese sentido, el apuntado es Nicolás Burdisso, con quien ya hubo contactos, aunque el ex defensor de la institución todavía no tiene en claro si quiere ese cargo o comenzar su carrera como entrenador. .

Más allá de lo numérico, que es irreprochable para el ciclo de Guillermo, su cuenta pendiente fue la obtención de la Copa Libertadores, que perdió en semifinales de 2016 frente a Independiente del Valle de Ecuador, y en 2018 ante River Plate.

Justamente las derrotas con su clásico rival, incluyendo la final de la Supercopa Argentina disputada en marzo pasado en Mendoza, y la falta de una identidad futbolística que asomara en los choques decisivos, dejaron al "Mellizo" con esa sensación de que a pesar de haber obtenido dos campeonatos locales, siempre le faltó un plus a su ciclo.

En primera instancia, trascendió que Antonio Mohamed, Martín Palermo y Gabriel Heinze eran nombres que seducían a algunos directivos, aunque de esa lista hay que tachar al actual entrenador de Vélez, que seguirá en ese club.

Con un Angelici un poco más debilitado en su último año de mandato, el elegido deberá tener consenso de sus pares de Comisión Directiva y, en caso de concretar la llegada de un mánager, su opinión será muy escuchada.



Gago fue operado con éxito tras la ruptura del tendón de Aquiles

El mediocampista de Boca Juniors, Fernando Gago, fue operado de manera exitosa de la ruptura del tendón de Aquiles de la pierna derecha, según confirmó el propio club en su cuenta oficial en las redes sociales.

"Fernando Gago fue operado exitosamente de una ruptura insercional del tendón de Aquiles derecho. #FuerzaFernando", afirmó el club a través de Twitter.

Gago fue hasta el instituto Kynetar donde mantuvo un encuentro con el médico del club Jorge Batista para ser revisado y definir los pasos a seguir tras sufrir por tercera vez una rotura del tendón de Aquiles.

Como había quirófano disponible, y más allá de que Gago quería operarse la semana próxima, el mediocampista fue intervenido ayer y su recuperación demandará entre cinco y seis meses.

Gago tuvo la lesión en la pierna derecha el pasado domingo durante la final de la Copa Libertadores frente a River en la ciudad española de Madrid, que terminó con victoria "millonaria" por 3 a 1.

El mediocampista tendrá unas semanas de reposo y luego comenzará con la rehabilitación física que podría llevarle al menos seis meses.

Con este panorama la gran incógnita es saber si el futbolista de Boca, que en enero cumple 33 años, volverá a jugar o si el partido en el "Santiago Bernabéu" fue su adiós de la actividad deportiva.