Si el tiempo lo permite, esta noche habrá doble jornada por el Nocturno

En caso de permitirlo las condiciones climáticas, esta noche habrá de disputarse una doble jornada del campeonato nocturno de fútbol de primera división “Oscar Sardi”, que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Se enfrentarán Villa Belgrano vs. River Plate, en “El Bosque” villista, por el grupo “A”; y Defensa Argentina vs. Origone F.C., en el estadio de River Plate, por la zona “B”.

Debe destacarse que el cotejo que iban a disputar anoche en el estadio de River Plate los elencos de Deportivo Baigorrita y Rivadavia de Lincoln, por la zona “A”, fue suspendido y fue reprogramado para el lunes 17, debido a la intensa precipitación pluvial que se registró en la víspera en nuestra ciudad.

Recordemos que en esta edición 2018/2019 el Nocturno se dividirá en dos grupos. En la Zona “A”, de seis participantes, se enfrentarán Villa Belgrano, Rivadavia de Lincoln, Deportivo Baigorrita, River Plate, Rivadavia de Junín e Independiente.

Por el grupo “B”, estarán Mariano Moreno, B.A.P., Ambos Mundos, Defensa Argentina, Origone de Agustín Roca, Sarmiento y Jorge Newbery, siete conjuntos en total.

Reprogramación en inferiores

En principio, así quedaron reprogramados los encuentros de divisiones inferiores que forman parte del Nocturno liguista, denominado Partidos de Villa Belgrano vs. River Plate, en categorías 2001/2002, 2003/2004 y 2006/2007, se jugarán el lunes 17 en cancha de los villistas.

Cotejos Mariano Moreno-B.A.P., en las divisionales 2001/2002 y 2006/2007, fueron postergados para el viernes 21 en el estadio de los morenistas, junto al match de la divisional 2003/2004, en sus horarios habituales, a partir de las 19 horas.

Encuentros Deportivo Baigorrita-Rivadavia de Lincoln, categorías 2005 y 2008, irán como preliminar de primera, el lunes 17 en el estadio de River Plate.

Los partidos entre Ambos Mundos-Sarmiento, en categorías 2008 y 2005, fueron postergados para el viernes 21, en cancha del tricolor, empezando el de la divisional 2008 a las 19.30 horas.

Fútbol femenino

Hoy, también de permitirlo las condiciones climáticas, se iniciará el certamen de fútbol femenino denominado “Ángel Chiófalo” y que se disputará en la divisional Sub-17 y en primera categoría.

Abriendo la programación, jugarán en Sub-17 los equipos de Defensa Argentina vs. Independiente, desde las 20.30, mientras que en Primera división se medirán Sarmiento vs. Ambos Mundos, desde las 22, destacándose que no participará del certamen el equipo de Villa Belgrano.