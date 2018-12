Sergio Quiroga, con chances de ser titular en Sarmiento el próximo martes

Ayer el plantel profesional de Sarmiento realizó un ensayo de fútbol donde el entrenador Iván Delfino dio pistas sobre el probable once titular que el martes visitará a Santamarina de Tandil para disputar el encuentro de la fecha 13 del Campeonato de la B Nacional.

En la práctica de ayer, el delantero Nicolás Orsini jugó unos minutos para el equipo titular pero sintió dolores en su tobillo y por eso tuvo que ser reemplazado por Sergio Quiroga. El atacante del Verde no mostró señales de recuperación y habrá que ver si su evolución de las próximas horas le permite estar presente en el partido de Tandil.

En el ensayo de ayer también se confirmó que Ariel Kippes reemplazará al suspendido Wilfredo Olivera y que Martín García seguirá como marcador de punta derecho sustituyendo al lesionado Yamil Garnier.

De esta manera, el probable once titular sería con Manuel Vicentini; García, Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Quiroga y Miracco.

Más de la fecha 13

Los Andes sorprendió a Platense y le ganó en Vicente López por 1 a 0, en uno de los partidos disputados ayer por la decimotercera fecha del torneo de la Primera B Nacional. En tanto, Villa Dálmine superó por 1 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca, mientras Agropecuario de Carlos Casares y Guillermo Brown de Puerto Madryn empataron sin goles; y Gimnasia y Esgrima de Jujuy superó por 2 a 0 Brown de Adrogué.

Como visitante, Los Andes le ganó a Platense por 1 a 0 con el gol marcado por Maximiliano Fornari, a los 3 minutos del primer tiempo. El arquero del "milrayitas", Leandro Requena, le contuvo un penal a Agustín Palavecino, a los 17 del complemento.

A su vez, Villa Dálmine como local le ganó a Olimpo, que lleva tres jornadas sin victorias, por 1 a 0, con un gol de Federico Jourdan, a los 25 del inicio.

Lo que resta

La jornada dominical comenzará a las 17.00 con el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Brown de Adrogué con Jorge Broggi como juez principal mientras que a las 18.00 Gimnasia de Mendoza será local de Atlético Rafaela con Sebastián Mastrángelo como árbitro.

Luego, a las 20.00, Instituto de Córdoba recibirá a Quilmes con arbitraje de Sebastián Ranciglio mientras que mañana lunes a las 17.00 Almagro será local de Central Córdoba de Santiago del Estero con Lucas Novelli como juez.

En tanto, a las 21.05, Arsenal será anfitrión de Nueva Chicago con Julio Barraza como árbitro y televisación en directo mientras que a las 22.00 Mitre de Santiago del Estero jugará ne su estadio frente al Deportivo Morón con Bruno Bocca como juez.

La fecha culminará el martes a las 21.05 el líder Sarmiento visitará a Ramón Santamarina en el estadio Municipal de Tandil con Héctor Paleta como juez principal y televisación en directo.