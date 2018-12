Independiente Rivadavia de Mendoza visita hoy a Temperley en el arranque de la fecha 13

Independiente Rivadavia de Mendoza, con un invicto de siete partidos, visitará a Temperley, que sufre por su bajo promedio, en uno de los dos cotejos con los cuales comenzará hoy la fecha 13, última de 2018, de la Primera B Nacional.

El partido se jugará desde las 19 en el estadio de Temperley con el arbitraje de Guillermo González, mientras que a las 21, en el bajo Núñez, Defensores de Belgrano recibirá a Ferro con Pablo Dóvalo como árbitro.

Cabe recordar que Sarmiento es el líder con 26 puntos, seguido por Nueva Chicago (25), Independiente Rivadavia (22), Arsenal (21) y Mitre (20), todos ya clasificados para la Copa Argentina 2019; más atrás se ubican Platense (18), Gimnasia de Mendoza (18) y Agropecuario (17), quienes buscan un lugar entre los 12 que entrega el certamen.

Independiente tiene la posibilidad de igualar en el segundo lugar a Chicago, aunque con dos partidos más jugados.

Los mendocinos suman siete encuentros sin perder pero fuera de Cuyo merman mucho su rendimiento, con cinco visitas sin victorias.

Temperley (11), que perdió por penales con Rosario Central el pase a la final de la Copa Argentina que culmina anoche, posee junto a Defensores de Belgrano el promedio más bajo de los equipos directamente afiliados a AFA.

En tanto Defensores (11), que hace cinco fechas que no pierde pero solo ganó uno de esos partidos, será local ante Ferro (16), que necesita vencer para asegurarse un puesto en la Copa Argentina.

El Verde quiere terminar puntero

Sarmiento continuó ayer con su preparación de cara al partido del martes, en Tandil, frente a Santamarina. Por el momento, el entrenador Iván Delfino no confirmó el equipo titular y la presencia del delantero Nicolás Orsini sigue siendo la principal duda.

El atacante del Verde se viene recuperando favorablemente de un esguince de tobillo y si bien durante la semana trabajó de manera diferenciada aún hay chances de que forme parte del once inicial.

El que sí será una baja confirmada es el defensor Wilfredo Olivera por la expulsión que sufrió en el último choque ante Gimnasia (J). También están lesionados Yamil Garnier (desgarro en el gemelo) y David Depetris (desgarro en el sóleo interno de la pierna derecha).

De esta manera, un probable once titular sería con Manuel Vicentini; Martín García; Ariel Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Orsini o Gabriel Sanabria y Nicolás Miracco.

Diego López, titular en Gimnasia de Jujuy

El ingreso del defensor Diego López en lugar del expulsado Sebastián Sánchez será a priori la única variante que presentará el primer equipo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy para el partido de mañana sábado, a las 21, ante Brown de Adrogué.

López fue incluido como titular en los últimos ensayos futbolísticos y se perfila para ocupar el lugar de Sánchez, expulsado en el partido de la fecha pasada ante Sarmiento de Junín (1-1).

En consecuencia, Gimnasia se alistará con: Carlos De Giorgi; Leonardo Ferreyra, López, Nicolás Caro Torres e Ignacio Sanabria; Rodrigo Morales, Alejandro Frezzotti y Fabián Muñoz; Diego Auzqui; Mauro Buono y Nicolás Contín.

El Lobo jujeño buscará mañana volver al triunfo después de cinco fechas en las que perdió dos y empató tres partidos, mientras que Brown de Adrogué no gana desde hace cuatro fechas (tres empates y una derrota).

Cómo sigue la fecha 13

Mañana

Villa Dálmine - Olimpo (17), Platense - Los Andes (17.05, por TyC Sports) y Agropecuario - Brown de Puerto Madryn (20).

El domingo

Gimnasia de Jujuy - Brown de Adrogué (17), Gimnasia de Mendoza - Atlético de Rafaela (18) y Instituto - Quilmes (20).

El lunes

Almagro - Central Córdoba (17), Arsenal - Nueva Chicago (21.05, por TyC Sports) y Mitre - Deportivo Morón (22).

El martes

Santamarina vs. Sarmiento (21.05, por TyC Sports).