"Wanchope" Ábila se entrenó normal en la última práctica antes de viajar a Madrid

La vuelta de Ramón "Wanchope" Ábila a practicar en forma normal con sus compañeros fue la novedad más importante del último entrenamiento de Boca antes de viajar rumbo a Madrid, para disputar el domingo la superfinal ante River por la Copa Libertadores 2018.

El delantero tenía una sobrecarga muscular en el gemelo derecho y hace una semana que se entrena en forma diferenciada, aunque, no obstante, estuvo concentrado con el plantel para enfrentar a Independiente, el fin de semana pasado, pero no estuvo en el banco de los suplentes.

El plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto trabajó a puertas cerradas, desde las 10, en la Bombonera, en donde el "Mellizo" dispuso de un trabajo táctico de defensa y ataque.

Cristian Pavón, que viene de un desgarro en el isquiotibial izquierdo en el primer partido con River el 11 de noviembre pasado donde empataron 2 a 2, participó de la primera parte y luego por precaución hizo gimnasio.

El extremo, que de haberse jugado el partido el sábado pasado en el Monumental no hubiese sido de la partida, es una de las dudas de Guillermo de ponerlo de entrada o dejarlo en el banco.



El viernes, en la última práctica que se realizará en el predio de las Rozas, donde lo hace la selección española, el entrenador va a exigir al delantero y ahí tomara la decisión de incluirlo desde el inicio.

Lucas Olaza, que salió en el entretiempo ante Independiente por un golpe en su rodilla derecha, ayer practicó sin problemas del ejercicio táctico.

Aunque todavía es temprano para pensar en un once ante River, allegados al cuerpo técnico afirman que no va a cambiar mucho del que iba a jugar el 24 del mes pasado, es decir que iría con 4-1-4-1 y de estar bien Pavón ingresaría por Sebastián Villa o por Agustín Almendra.

De esta manera está confirmado que Julio Buffarini será el marcador lateral derecho en reemplazo de Leonardo Jara, que jugó en el partido de ida de la superfinal.

El posible equipo sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán y Lucas Olaza; Wilmar Barrios; Sebastián Villa o Cristian Pavón, Nahitan Nández, Pablo Pérez, Agustín Almendra o Cristian Pavón; Ramón Ábila.

El plantel se reunió ayer a las 18 en el complejo Pedro Pompilio para cenar allí y luego a las 20 se trasladaron al aeropuerto de Ezeiza para viajar en un vuelo chárter donde también estuvieron dirigentes y familiares.

A las 20, además, se realizó un banderazo de las hinchas "xeneizes" en la zona del Parque Lezama en las intersecciones de la Av. Martín García y Almirante Brown, con la idea de acompañar al micro del plantel hasta la entrada a la Autopista 25 de Mayo.

Boca, gane o pierda, regresará en la madrugada de España y llegará a la Argentina alrededor de las 9 del lunes 10.

Boca enfrenta a River el próximo domingo, desde las 16.30, en el estadio Santiago Bernabeu por la segunda superfinal de la Copa Libertadores del 2018. El ganador participará desde el 18 de este mes en el Mundial de clubes a disputarse en Emiratos Árabes Unidos.

Amenaza de bomba en el estadio de Boca

Una amenaza de bomba tuvo lugar a media tarde de ayer en el estadio de Boca Juniors y como medida preventiva fueron evacuados los empleados del club, simultáneamente con el momento en que los socios adherentes debían comprar el remanente de las 5.000 entradas que habían quedado de la venta de este lunes.

El Departamento del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad actuó inmediatamente para recorrer y revisar todo el escenario y un vocero anunció que la situación estaba controlada.

Como consecuencia de este hecho, el estadio boquense estuvo cerrado y no hubo ni siquiera dirigentes del club en el lugar, mientras que los aproximadamente medio centenar de socios adherentes que estaban adquiriendo sus localidades para la Superfinal del domingo en Madrid fueron desalojados.