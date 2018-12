Riquelme dijo que "quitan el clásico" al jugarlo en España

El ídolo de Boca Juan Román Riquelme lamentó que "nos acaban de quitar nuestro clásico" y consideró que "será el amistoso más caro de la historia", la final que se jugará este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

"Hay pocas cosas que son nuestras como el asado, el mate, el dulce de leche y el Superclásico. Es nuestro y nos lo acaban de quitar. No es nada lindo, era nuestra fiesta, en nuestro país, con los dos equipos más grandes, que pusieron al fútbol argentino en lo más alto. Es triste que se juegue afuera", dijo.

Ganador de tres copas Libertadores, Riquelme consideró que esta decisión de Conmebol "sin dudas es una derrota para el fútbol argentino, ya que no fue nada bueno lo que pasó".

"Se perdió todo llevando la final a Europa. Es una tristeza muy grande porque era nuestra fiesta, era terminar el año de la mejor manera. Que se juegue en Madrid no tiene nada que ver, no tiene sentido. Ojalá gane Boca, pero creo que la final se va a jugar porque uno de los dos tiene que ir al Mundial de Clubes", afirmó.

Por último, Riquelme contó que estaba "ilusionado con que Boca fuera campeón en la cancha de River y que respeten si nos tocaban ganar" y se lamentó porque "eso ya no va a pasar".

A raíz de los incidentes ocurridos en el Monumental, donde fue apedreado el micro del equipo visitante, el partido fue pospuesto.

Si bien Boca pidió descalificar a su rival, la Conmebol rechazó el pedido, decidió mudar el partido a Madrid y castigar a River con una multa de 400 mil dólares y dos partidos a puertas cerradas para 2019.