"Las chances están 50 y 50 para cada equipo", dijo el ex Boca Javier Villarreal

Javier Villarreal, ex mediocampista de Boca Juniors de decisiva participación en una serie semifinal de Copa Libertadores de hace catorce años, remarcó ayer que las chances del equipo xeneize y de River Plate “están 50 y 50”, con miras a la segunda superfinal que definirá este sábado el máximo certamen continental.

“Las chances de uno y otro equipo están 50 y 50. Boca tiene que armar una estructura sólida como en las semifinales”, sostuvo el cordobés, en declaraciones al programa radial 'Boca pasión total' (AM 810).

“Estos son partidos atípicos que generan mucha expectativa. Nunca antes se había dado este tipo de final”, expresó el también ex futbolista de Talleres de Córdoba, que tuvo una activa intervención en un clásico jugado en el estadio Monumental de Núñez, allá por 2004.

En aquella ocasión, en el marco de una de las semifinales de la Copa, Boca eliminó a River por penales, en otra serie que se celebró sin público visitante, como ocurre en esta eliminatoria decisiva para definir al campeón.

El cordobés Villarreal ejecutó el penal definitorio que determinó la clasificación del equipo del DT Carlos Bianchi, que luego perdió la final con Once Caldas de Colombia.

“Se trata de un partido de fútbol, pero tiene un alto impacto social. El que pierda quedará marcado”, opinó Villarreal.

Y por último le envió un mensaje a los futbolistas xeneizes, de quienes dijo que deben “disfrutar el partido, entendiendo que son protagonistas. Tienen que correr y meter porque es el partido de sus vidas”, apuntó.