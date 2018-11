La Superfinal entre River y Boca se adelantó una hora y arrancará a las 16

La Superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se jugará este sábado en el estadio Monumental a partir de las 16, luego de que "por razones de seguridad" se dispuso adelantar una hora el horario previsto en los últimos días.

Así lo dispuso ayer a la tarde el Ministerio de Seguridad de la Nación, tras una reunión con representantes de la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades de ambos clubes y de la Conmebol.

Del encuentro tomaron parte Gerardo Milman, secretario de Seguridad de la Nación; el subsecretario de Seguridad porteño, Juan Pablo Sassano; su par a nivel nacional, Darío Oroquieta; el director de Espectáculos Deportivos, Guillermo Madero, y funcionarios de la Policía de la Ciudad.

Una vez concretado el acuerdo se dio traslado a los directivos de Utedyc, el gremio que nuclea a quienes se encargan de los controles en los accesos al estadio, cuya apertura tendrá lugar a las 12, cuando se autorizará el ingreso de los simpatizantes riverplatenses.

Para tomar esta decisión se tuvo en cuenta el hecho de que el partido no termine de noche para facilitar la salida de la gente del estadio y los posteriores festejos, ya sean de River o de Boca.





Hay que tener en cuenta que en caso de que el empate persista a lo largo de los 90 minutos, el reglamento de la Conmebol estipula que se juegue un alargue de media hora, y de continuar la paridad todo se definirá mediante la ejecución de tiros penales.

La decisión también fue consultada con los directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados, ya que durante noviembre quedó establecido que en el fútbol argentino ningún partido puede iniciarse antes de las 17 por la amplitud térmica usual en esta época del año, pero desde el sindicato de futbolistas dieron su aprobación para que el cotejo se juegue antes, teniendo en cuenta que está fuera de la órbita de la AFA.

Los últimos en ceder fueron los dirigentes de Conmebol, ya que al tener la televisación del encuentro a todo el mundo y especialmente a Europa, la diferencia horaria a esta altura del año es menor (con Inglaterra apenas tres horas y con otros países como Italia, España o Alemania de cuatro) y lo ideal para esas latitudes es que la emisión les llegue en horarios centrales de las 20 o 21 y no antes, algo establecido también por contrato.

La primera final se iba a disputar el sábado 10 a las 17 pero se postergó para el día siguiente por las precipitaciones que anegaron el campo de juego de la Bombonera ese día. El domingo empataron 2 a 2 y la definición quedó totalmente abierta para la revancha.

Nández: "Vamos a quedar en la historia"

Nahitan Nández, mediocampista de Boca Juniors, se mostró optimista a cuatro días del partido de vuelta por la final de la Copa Libertadores ante River Plate, este sábado en el estadio Monumental, al remarcar que no tiene dudas "de que vamos a quedar en la historia" del club Xeneize.

"Jugar un Mundial es hermoso. Pero lo único que importa ahora es jugar esta final y ganarla. Para eso hay que ser inteligentes y la actitud en este tipo de partidos es fundamental", dijo el integrante de la selección de Uruguay en una conferencia de prensa realizada ayer al mediodía en el predio de Casa Amarilla.

"Si digo que no tengo ansiedad, te miento. El que te diga lo contrario, es raro. Hay que respaldarse en la familia y en los compañeros. El del sábado es un partido único e irrepetible, podemos quedar en la historia de Boca y sé que va a ser así", remarcó.

Barrios: "Me quedé para jugar esta Copa"

A su lado, el volante central Wilmar Barrios expresó la misma fe, y sostuvo que "me quedé para jugar esta Copa. Me motiva quedar en la gloria de este club. Son 90 o 120 minutos clave en mi carrera. Quiero estar en la historia como mis compatriotas (Jorge) Bermúdez y (Mauricio) Serna", dijo el integrante de la selección de Colombia.

"La actitud, el sacrificio del compañero y las ganas de dejar todo por esta institución no se negocia. Estamos preparados para que el sábado el que entre a la cancha, el que sea suplente o no se concentra, deje todo para darle una alegría a nuestros hinchas. Yo también tengo fe de que vamos a ser campeones", agregó el futbolista colombiano.

Con respecto a la posibilidad de utilizar el VAR en la final, Nández dijo: "Debemos estar ajenos al juez y al VAR. Debemos estar atentos a todo, pero no obsesionarnos por ese tema. El primer partido me cuidé por tener amarilla. Ahora voy a poder raspar más, estoy más liberado".

En cuanto a la presencia -el lunes en Casa Amarilla- de su compatriota Carlos Páez Vilaro (h), quien es uno de los sobrevivientes de la tragedia ocurrida en 1972 en la Cordillera de Los Andes y que ayer le dio una charla motivacional al plantel y al cuerpo técnico, el volante uruguayo dijo que "la conversación fue muy buena y nos sirvió de mucho".

"Nosotros lo mejor que tenemos es el grupo. Cada vez que viene uno nuevo se adapta enseguida. Y en la charla de ayer habló de eso, de la unidad entre nosotros", concluyó Nández.

En tanto, Barrios se refirió a la lucha en el mediocampo como la clave del encuentro: "En el medio va a estar la gran lucha. Los dos equipos presionan ahí y también hay jugadores con buen pie. Mientras estemos compactos en esa zona, haríamos la diferencia ya que arriba tenemos jugadores muy rápidos. Que pongamos dos o tres volantes es lo mismo. Por supuesto que Pablo Pérez es vital y nos sentimos muy cómodos con él", analizó.

Sobre la ausencia de Cristian Pavón por lesión, Barrios dijo que "sabemos que es un jugador muy importante para nosotros. Pero el que entre seguramente dará todo y hará las cosas muy bien".

Entrenó Boca y se perfila el once inicial

Boca se entrenó ayer en el complejo Pedro Pompilio a puertas cerradas para la prensa. El técnico Guillermo Barros Schelotto dispuso un trabajo táctico con 18 jugadores e intercambió titulares con suplentes.

Aunque no está oficializada la presencia de Esteban Andrada, el arquero cada vez se afianza más para jugar ante River en reemplazo de Agustín Rossi, de buenas actuaciones desde que el ex Lanús salió por lesión (fractura de mandíbula). Pero todo indica que el DT le devolvería la titularidad.

En cuanto al lateral derecho, allegados al cuerpo técnico xeneize dicen que Leonardo Jara sería nuevamente el marcador de punta y le estaría ganando la pulseada a Julio Buffarini.

Después estarían confirmados Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza, Barrios, Nández, Pablo Pérez, Sebastián Villa y Ramón "Wanchope" Ábila.

Para reemplazar a Pavón, con un esquema 4-4-2, jugaría Darío Benedetto, pero si Boca juega con un 4-4-1-1, ingresaría Carlos Tevez, el elegido por los hinchas en las redes sociales.

Finalizado el entrenamiento, los jugadores pasaron por un control antidoping sorpresa encargado por la Conmebol, igual al que realizaron en la práctica de River.

Boca volverá a trabajar hoy desde las 9.30 en Casa Amarilla y al mediodía hablará Guillermo en conferencia de prensa.

Scocco jugó unos minutos en la práctica de River

El delantero de River Plate Ignacio Scocco jugó unos minutos ayer en la práctica de fútbol, pero su presencia en la final de la Copa Libertadores ante Boca es una incógnita.

Scocco disputó 20 minutos en el ensayo de fútbol de los suplentes contra la reserva en el predio River Camp de Ezeiza y compartió delantera con el uruguayo Rodrigo Mora.

El ex Newell's Old Boys acusa una molestia en el gemelo derecho que se produjo el 3 de noviembre en la derrota ante Estudiantes La Plata como visitante por la Superliga y desde entonces se entrenó de manera diferenciada. El entrenador Marcelo Gallardo analizará su estado en los días que quedan para la gran final antes de definir el equipo.

El cuerpo médico trabajará junto con Scocco para que al menos ocupe un lugar en el banco de los suplentes teniendo en cuenta que el colombiano Rafael Santos Borré no estará disponible por suspensión.

En caso de que no sea de la partida, River perderá a un futbolista decisivo en ataque y de vital importancia en duelos recientes ante Boca, con goles en la definición de la Supercopa Argentina, en la ciudad de Mendoza, y la sexta fecha de la Superliga. Ambos partidos finalizaron 2 a 0, con tantos de Gonzalo "Pity" Martínez y el propio "Nacho".

Con Scocco en esta situación, la idea de cuatro defensores, cinco volantes y un solo delantero para jugar ante Boca adquiere mayor peso.

La probable formación se conformaría entonces con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Lucas Pratto.

Más detalles del plantel "Millonario"

El plantel "Millonario" se entrenó en el predio River Camp, de Ezeiza, con vistas al duelo clásico en el Monumental, con trabajos tácticos bajo las órdenes de Gallardo, quien será reemplazado por Matías Biscay ante Boca por la suspensión impuesta por Conmebol.

La jornada de entrenamiento también registró la aparición de una delegación de Conmebol que realizó un control antidóping sorpresivo al plantel.

La medida, estipulada en el reglamento e impulsada por la FIFA, también se ejecutó en instancias anteriores como la final de la Copa Libertadores 2017 y en la previa de la Recopa Sudamericana 2016 que consagró campeón a River frente a Independiente Santa Fe, de Colombia.

El equipo de Gallardo tuvo una mala experiencia en la Copa Libertadores 2017 cuando el defensor Lucas Martínez Quarta y el volante uruguayo Camilo Mayada dieron positivo en diferentes controles y afrontaron siete meses de suspensión.

Por otra parte, los hinchas de River continuaron ayer con el canje de entradas para el choque ante Boca en el Monumental. La recaudación récord será de 100 millones de pesos.

El plantel retornará hoy los entrenamientos a partir de las 9 en River Camp y a puertas cerradas.