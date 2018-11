Jonatan Maidana: "No voy a jugar pensando en la amarilla"

El defensor de River Plate Jonatan Maidana aseguró ayer que no disputará el partido de ida ante Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores, el sábado próximo, con la preocupación de perderse la revancha por una amonestación.

"No puedo jugar pensando en que tengo una amarilla, obvio que hay que tomar precauciones si me toca jugar, pero cuando empieza el partido tenés que jugar con la misma intensidad de siempre", respondió Maidana, uno de los amonestados que puede ser suspendido en la segunda final si vuelve a recibir otra tarjeta amarilla.

Asimismo, en charla con la prensa, ayer a la mañana, en el predio de Ezeiza, el zaguero agregó: "Vamos a enfrentar a rivales fuertes, tanto Abila, como cualquiera de los delanteros que tiene Boca son jugadores importantes y hay que tener mucho cuidado y no desconcentrarse para que no te saquen ventajas".

En cuando a partido y el espectáculo, Maidana opinó: "Es un privilegio estar en este partido único y lo vivo con alegría, son momentos únicos en la carrera de los jugadores y tenemos que disfrutar de esta posibilidad de volver a una final de Libertadores".

El esfuerzo y la mística

Al tiempo que sobre los merecimientos, el zaguero que ya fue campeón de la Libertadores con Boca y River contestó: "El equipo se esforzó mucho durante toda la Copa para llegar hasta acá, fue un camino largo y nos merecíamos estar más allá que sufrimos por la derrota con Gremio".

Consultado por la mística del plantel que va a jugar la décimo segunda final en cuatro años y medio, el zaguero central recalcó: "Todos los equipos y planteles de estos años tuvieron su impronta y su mística particular, con los jugadores que fueron llegando, éste grupo también trabaja para eso".

Finalmente, sobre si pesará en Boca las últimas derrotas frente a River, Maidana sostuvo que "no hablo de ellos, hablo solo de mi equipo y River es un equipo solidario: ayudamos y corremos el uno por el otro y queremos quedar en lo más alto de la historia de este club".

Por último, sobre la ventaja que se puede dar en el primer partido, el jugador que más tiempo lleva en River consideró: "Va a ser un partido de 180 minutos. La serie se va a resolver en nuestra cancha porque es un rival difícil y los dos intentaremos hacer pesar la localía".

Gallardo va definiendo el equipo

El plantel de River se entrenó ayer por la mañana en el predio de Ezeiza, con la presencia del presidente del club Rodolfo D'Onofrio y el manager Enzo Francescoli.

El "Pity" Martínez no terminó la práctica por precaución, ya que presenta un cuadro gripal que por ahora no pone en duda su presencia el próximo sábado.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien no podrá estar en el estadio de Boca por la sanción que le aplicó la Conmebol, realizaron una práctica de fútbol en espacio reducido, con los jugadores mezclados. El DT no paró un equipo.

Se entrenaron todos normalmente menos cuatro jugadores: Leonardo Ponzio, descartado para el sábado, estuvo en el gimnasio debido a un desgarro en el bíceps femoral derecho. Ignacio Scocco trabajó en forma diferenciada por una contractura en el gemelo derecho al igual que Nicolás De La Cruz, quien arrastra una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho. En tanto, Rodrigo Mora se ausentó ya que fue a realizarse unos estudios por un síndrome gastrointestinal.

El jueves habrá ensayo futbolístico, aunque a esta altura de la semana lo más probable es que los 11 titulares sean Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Exequiel Palacio, Gonzalo "Pity" Martínez; Rodrigo Santos Borré y Lucas Pratto.

Hoy, River volverá a entrenarse por la tarde en el estadio Monumental y desde ahí quedarán concentrados en Los Cardales.