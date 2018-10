Racing es exigido por un envalentonado Boca

Racing, puntero invicto de la Superliga, será local hoy en Avellaneda ante Boca, entonado por la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, en el partido más atractivo de la octava fecha.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Darío Herrera y la televisación de TNT Sports.

La Academia vive un gran presente, la jornada anterior logró ante Argentinos Juniors en La Paternal su sexta victoria al hilo sin recibir goles y está en soledad en lo más alto de la tabla de posiciones con 19 puntos, cinco más que Atlético Tucumán y Huracán.

Pero en su visita al estadio Diego Armando Maradona, Racing perdió momentáneamente a su zaga central, ya que Alejandro Donatti sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha, mientras que Lucas Orban sumó su quinta amonestación y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Ante esto, el técnico Eduardo Coudet dispondría que el chileno Eugenio Mena ocupe uno de esos lugares, conformando dupla en el centro de la defensa con Leonardo Sigali.

Con este movimiento, retornaría Alexis Soto al lateral izquierdo, ocupando la posición que hasta el momento era de Mena.

Boca llega entonado luego de dejar en el camino a Cruzeiro para avanzar a las semifinales de la Copa, mientras que en el torneo doméstico está expectante, ya que tras ganarle a Colón como local (3-1) alcanzó los 13 puntos.

Ahora, se le presentará una oportunidad de descontar diferencias con el líder del certamen. Para ese compromiso, el cuestionado Agustín Rossi seguiría ocupando el arco, mientras que los experimentados Fernando Gago y Carlos Tevez -suplentes en Brasil- también serían de la partida.

Lo propio ocurriría con el colombiano Edwin Cardona, quien ingresó algunos minutos en Belo Horizonte, y con Cristian Espinoza, titular con Colón y sin presencia en la Copa.

Por otra parte, durante la jornada dominical, se jugarán los siguientes cotejos: 11, Banfield vs. San Lorenzo (Nicolás Lamolina); 13.15, Atlético Tucumán vs. Lanús (Diego Ceballos) y 17, Talleres vs. Belgrano (Fernando Rapallini).