River se mide ante Sarmiento

River, entonado tras lograr la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores, jugará hoy ante Sarmiento, el sorprendente equipo chaqueño, que milita en el Federal A, en un partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa Argentina.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, será controlado por el árbitro Fernando Espinoza e irá televisado por la señal deportiva de cable TyC Sports.

El ganador de este partido se medirá en la próxima instancia al vencedor del encuentro que jugará Central Córdoba de Santiago del Estero ante Gimnasia y Esgrima La Plata que aún no tiene definida la fecha en la que se disputará.

River es el bicampeón vigente de la Copa Argentina, ostenta la marca histórica de 15 triunfos consecutivos en la competencia y viene de vencer como visitante a Lanús por 5 a 1 en la Superliga mientras que luego y eliminó a Independiente de la Copa Libertadores al ganarle por 3 a 1 en el estadio Monumental.

El entrenador Marcelo Gallardo aún no confirmó el equipo, pero se estima que Juan Fernando Quinteros será de la partida mientras que en el arco estará Franco Armani, por lo cual ambos jugarán el encuentro y luego se sumarán a la Selección de Colombia y Argentina, respectivamente.

Tomando como referencia el elenco que comenzó disputando el partido frente a Independiente por la Copa Libertadores, Quinteros reemplazará a Lucas Pratto, por lo cual Rafael Santos Borré pasará al ataque junto a Ignacio Scocco.

Además Gallardo no podrá contar con Exequiel Palacios, quien sufrió un desgarro y su lugar lo ocuparía Nicolás De la Cruz aunque no se descarta que en esa posición juegue Enzo Pérez.

Sarmiento de Resistencia juega en el Torneo Federal A y es la sorpresa de la Copa Argentina ya que en la actual competencia ya eliminó a Racing, a Unión de Santa Fe y a Atlético Rafaela, por lo cual buscará seguir de racha ante River.

El técnico Raúl Valdez no dio a conocer el elenco que pondrá en Mendoza, ya que aún no definió si en el lateral derecho jugará Pablo Cuevas o lo hará y Jonathan Gallardo mientras que en el mediocampo probó con Marcos Fernández, ya que Horacio Orzán tiene una dolencia.

Si Orzán está en óptimas condiciones, será titular, sino Fernández irá desde el inicio y la otra duda que no despejó el entrenador es si Gonzalo Cañete será de la partida o si jugará Alexis Bulgarelli.