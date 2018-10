Ganaron Baigorrita, BAP y Sarmiento

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Primera División Clausura 2018 Copa "Centenario de Origone Fútbol Club", que organiza la Liga Deportiva del Oeste, y que dejó las victorias de Deportivo Baigorrita, BAP y Sarmiento.

Comenzando por el choque de la Zona "A", en la cancha de Independiente de Junín el "Depor" de Baigorrita logró su primer triunfo en el certamen. El delantero Ezequiel Santos Cariaca, a los 27 minutos del primer tiempo marcó el tanto que pondría en ventaja a su equipo y el que finalmente le terminó dando la victoria al conjunto de Los Toldos.

Cabe recordar que en la Zona "A" el líder es Jorge Newbery luego de que el sábado superara a Defensa Argentina por 1 a 0. Con ese triunfo, el "Aviador" sumó seis y trepó a lo más alto de las posiciones. Lo secundan: Villa Belgrano, River Plate y Baigorrita con tres puntos; mientras que Defensa e Independiente (J) aún no sumaron unidades.

En la Zona "B" el líder absoluto es Sarmiento que ayer le ganó en Agustín Roca, 2 a 0, a Origone Fútbol Club. Los pibes del Verde tuvieron un partido correcto y con anotaciones de Iñaki Esnaola y Francisco Fernández se quedaron con un triunfo que los posiciona en lo más alto de la tabla.

La otra gran victoria fue la de BAP que en su cancha se hizo fuerte y en un partido muy parejo superó a Rivadavia de Lincoln por 1 a 0 con el gol solitario de Jonathan Domench, allá por el minuto 35 del complemento.

En definitiva, en la Zona "B" manda Sarmiento con 8 puntos, lo siguen BAP con 5, Rivadavia (L) y Rivadavia (J) tienen 4, Ambos Mundos y Mariano Moreno tienen 3 y Origone cierra con 2.

La próxima fecha

En la Zona "A" se jugará la tercera fecha que tendrá los siguientes partidos: Independiente (J) vs. Jorge Newbery; Deportivo Baigorrita vs. Villa Belgrano; y River Plate vs. Independiente.

En la Zona "B", por la fecha cuatro se medirán: Ambos Mundos vs. Origone; Rivadavia de Junín ante Mariano Moreno y Sarmiento vs. BAP. Libre: Rivadavia de Lincoln.

Todos los detalles del Clausura 2018

El Torneo Clausura 2018 se está disputando en dos grupos conformados de la siguientes manera: Zona “A”, seis equipos: Deportivo Baigorrita, River Plate (J), Villa Belgrano, Defensa Argentina, Independiente (J) y Jorge Newbery; y Zona “B”, siete elencos: Ambos Mundos, Rivadavia de Junín, Sarmiento, Rivadavia de Lincoln, Mariano Moreno, BAP y Origone FC.

De cara a lo próxima instancia, clasificarán los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta. Y en la etapa que viene los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.