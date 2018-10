El “Pity” Martínez, cerca de irse al Atlanta del “Tata” Martino

El delantero mendocino Gonzalo “Pity” Martínez está muy cerca de arribar al Atlanta United (MLS) que conduce el argentino “Tata” Martino, después de confirmarse que el paraguayo Miguel Almirón será la nueva incorporación del Arsenal de Inglaterra a cambio de 11 millones de libras.

Con la venta del ex jugador de Lanús, se le abrió la puerta al goleador de River, que pasa por un buen momento en el equipo de Marcelo Gallardo, más allá de su lesión.

En las próximas horas, el presidente del club, Rodolfo D’Onofrio, tratará este tema que toma importancia en la institución de Núñez ya que la cifra ofrecida por el contrato del “Pity” está alrededor de los 15 millones de euros. De llegar a un acuerdo entre los clubes, Martínez dejaría River a fin de año.

El presidente del club de Núñez habló del tema y dijo: “Todavía no hay nada, ninguna oferta concreta por el Pity Martínez. Es una pieza codiciada por todo el mundo, nosotros no le vamos a cortar la carrera a nadie, obviamente que me gustaría que se quede y por muchos años, pero entiendo que tiene una edad justa para irse al exterior”, dijo el dirigente.