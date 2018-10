Maradona: “Me gustaría que me recuerden como el mejor 10 de la Argentina”

El ex astro del fútbol argentino, Diego Maradona, aseguró que le gustaría ser recordado “como el mejor (número) 10” en la historia del país sudamericano.

“¿Cómo te gustaría que te recuerden?”, preguntó un periodista. “Como el mejor 10 del fútbol argentino, que ya es mucho decir”, respondió Maradona, actual entrenador de los Dorados de Sinaloa, equipo de la segunda división de México.

El ex capitán del seleccionado argentino, campeón mundial justamente en México 1986, comentó que se encuentra “muy bien” y “pasando el mejor momento” de su vida. “Estoy muy firme, muy acorazado. No me entran las balas, para nada”, agregó.

El “Pelusa”, en tanto, dijo que si volviera a nacer le pediría a Dios que no le saque nada de lo vivido.

“Le diría: ‘por favor, Barba (en referencia a Dios), no me saques nada, pero nada, de todo lo malo que hice, ni nada de lo bueno que hice. Por favor dejame ser quien soy’”, expresó.

Con apenas 25 días de trabajo al frente de su nuevo plantel, Maradona ya consiguió dos victorias en condición de local y llevó a su equipo, que estaba en la última posición, al noveno puesto (a dos puntos de la liguilla por el ascenso). Su flamante etapa como entrenador del equipo mexicano parece comenzar a tomar forma, aunque Diego anticipó hasta cuándo dirigirá. “Quiero trabajar hasta que me den las rodillas. El día que no me den más, me voy”, concluyó.