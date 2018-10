El duro mensaje del “Chacho” Coudet contra Lionel Scaloni

La Selección argentina prolonga su momento de incertidumbre sobre el próximo DT. Mientras tanto, Lionel Scaloni continúa con su interinato hasta fin de año, pero Eduardo Coudet desconfía de que el entrenador vuelva a dirigir a la Sub-20 en caso de que la AFA elija otro técnico para la mayor.

“Si Scaloni en un año está en la Sub-20, yo me como un chancho crudo”, prometió el Chacho con su habitual estilo, y argumentó: “¿Vos te creés que en un año va a dirigir la Sub-20 y que no le van a llegar ofertas de clubes de Primera después de haber estado seis partidos en la Mayor?”.

“Se posicionó a un entrenador que no ha sido entrenador, esa es la realidad que no se dice. Andá a preguntarle a (Gustavo) Alfaro si no quería dirigir estos partidos. No puede haber un interinato en la Selección. Es la Selección argentina, muchachos, y están diciendo ‘vamos a ver a quién elegimos’. Bueno, si hay un interinato, busquemos un tipo que tenga veinte años dirigiendo. Y no es nada contra Scaloni, yo quiero que le vaya bien porque quiero que a Argentina le vaya bien”, agregó.