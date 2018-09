Delfino no podrá contar con Miracco para visitar a Almagro

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, no podrá contar con el delantero Nicolás Miracco para el partido de este viernes , frente a Almagro, único puntero de la B Nacional, ya que se sigue recuperando de una fascitis plantar.

El delantero del Verde recién comenzará la próxima semana con los ejercicios más fuertes de la su recuperación. Cabe recordar que el atacante jugó su último partido frente a Rafaela, por la segunda fecha.

El resto del plantel que conduce Delfino se sigue preparando para el gran partido de la quinta fecha que se jugará este viernes, a las 15.35, en el Estadio “Tres de Febrero” y con el arbitraje de Héctor Paletta.

Recién en el ensayo de fútbol programado para hoy, a las 15.30, en el Estadio “Eva Perón”, se podrá tener alguna pista del probable once inicial, aunque hay grandes chances de que el DT Iván Delfino repita el mismo equipo que empató por la cuarta fecha en el “Eva Perón”.

Es decir, para visitar al “Tricolor” Sarmiento podría alinear a Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Daniel Garro; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.





La quinta fecha

El viernes 28, a las 15.35, Almagro vs. Sarmiento; y a las 21 juegan Atlético Rafaela vs. Nueva Chicago.

El sábado 29, a las 15.30 habrá dos partidos: Arsenal vs. Mitre (SdE) y Villa Dálmine vs. Deportivo Morón; a las 16.35: Platense vs. Quilmes; y a las 17 se miden Defensores de Belgrano vs. Temperley.

El domingo 30, a las 14.30: Los Andes vs. Ferro Carril Oeste; 15.30: Olimpo vs. Brown (Madryn); y a las 16.30: Gimnasia (Mendoza) vs. Independiente Rivadavia.

El lunes 1 de octubre, a las 20, Argentino Agropecuario (Casares) vs. Chacarita Juniors; y a las 22 se miden Central Córdoba (SdE) ante Brown (Adrogué). Y cerrarán el sábado 13 de octubre, en horario a confirmar, Gimnasia (Jujuy) vs. Instituto de Córdoba. Libre: Santamarina (Tandil).