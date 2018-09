Sarmiento ya se prepara para visitar a Almagro, único puntero del campeonato

Tras el empate de local 1 a 1, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el plantel profesional de Sarmiento comenzó ayer una semana de trabajo que será especial.

Es que el viernes, a las 15.35, el equipo de Iván Delfino visitará a Almagro, único puntero que tiene el Campeonato de la B Nacional. El choque contra el "Tricolor" corresponde a la quinta fecha del certamen, se jugará en el Estadio "Tres de Febrero" y será arbitrado por Héctor Paletta.

Para el conjunto de nuestra ciudad será un encuentro importante. En cuatro fechas disputadas, Sarmiento sumó ocho puntos de los cuales seis fueron de visitante y eso hace que la ilusión de conseguir un buen resultado aumente.

Pero Almagro es un equipo bravo, que viene de ganar todos los partidos que jugó y que armó un plantel para pelear por el ascenso.

Lo cierto es que ayer, en Ciudad Deportiva, los titulares de Sarmiento frente a Central Córdoba (SdE) realizaron un trabajo liviano, de trote y elongación; mientras que hoy se espera que realicen una práctica más exigente.

Recién en el ensayo de fútbol programado para el miércoles, se podrá tener algúna pista del probable once inicial, aunque hay grandes chances de que el DT Iván Delfino repita el mismo equipo que empató por la cuarta fecha en el "Eva Perón". Es decir, para visitar al "Tricolor" Sarmiento podría alinear a Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Daniel Garro; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.

Los resultados de la cuarta fecha

Instituto 4 - 3 Defensores de Belgrano; Chacarita 2 - 2 Villa Dálmine; Sarmiento 1 - 1 Central Córdoba (SdE); y Santamarina 2 - 2 Gimnasia (J); Nueva Chicago 1 - 0 Olimpo; Brown (A) 0 - 0 Los Andes; Independiente Rivadavia (Mza) 1 - 0 Platense; Temperley 2 - 3 Arsenal; Quilmes 0 - 1 Almagro; Mitre (SdE) 2 - 1 Agropecuario de Carlos Casares; Deportivo Morón 0 - 0 Gimnasia (M); y Ferro 2 - 1 Atlético Rafaela. Libre: Brown (PM).

En cuatro fechas disputadas, el líder es Almagro con 12 puntos; secundado por Mitre de Santiago del Estero (10), Nueva Chicago (9), Independiente Rivadavia (9) y Sarmiento (8).

Días y horarios para el quinto capítulo

El viernes 28, a las 15.35, Almagro vs. Sarmiento; y a las 21 juegan Atlético Rafaela vs. Nueva Chicago.

El sábado 29, a las 15.30 habrá dos partidos: Arsenal vs. Mitre (SdE) y Villa Dálmine vs. Deportivo Morón; a las 16.35: Platense vs. Quilmes; y a las 17 se miden Defensores de Belgrano vs. Temperley.

El domingo 30, a las 14.30: Los Andes vs. Ferro Carril Oeste; 15.30: Olimpo vs. Brown (Madryn); y a las 16.30: Gimnasia (Mendoza) vs. Independiente Rivadavia.

El lunes 1 de octubre, a las 20, Argentino Agropecuario (Casares) vs. Chacarita Juniors; y a las 22 se miden Central Córdoba (SdE) ante Brown (Adrogué). Y cerrarán el sábado 13 de octubre, en horario a confirmar, Gimnasia (Jujuy) vs. Instituto de Córdoba. Libre: Santamarina (Tandil).