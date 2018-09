Scaloni confirmó que Messi no será convocado otra vez

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, no convocará al capitán Lionel Messi para la próxima doble fecha de amistosos Fifa, según confirmó desde Londres, donde asiste a la gala de los premios “The Best”. “Hablé con él y acordamos que no era el momento para su vuelta", explicó Scaloni, en declaraciones.

De esta forma, al igual que ocurrió durante la gira por Estados Unidos, Messi no formará parte de la lista que Scaloni dará en las próximas horas para los partidos ante Irak (11/10) y Brasil (16/10), en Yeda, Arabia Saudita.

La AFA confirmó este lunes que el primero, ante Irak, se llevará a cabo el jueves 11 de octubre de en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd (14.45 hora argentina, 20.45 hora local).

En el segundo, el conjunto nacional se enfrentará ante Brasil en el estadio King Abdullah Sports City, el martes 16 de octubre a las 14.45 (hora argentina) y 20.45 hora local.

Según trascendió, hubo una intención de Adidas -organizador de la gira- por convencer con un ofrecimiento económico a Messi, quien lo charló con su familia y Barcelona, su club, y mantuvo la negativa.

“La lista saldrá hoy o mañana, los jugadores ya han sido notificados. No va a venir Messi, es obvio que hablo con él, pero seguimos pensando lo mismo", sostuvo Scaloni.

En ese sentido, agregó: "En un futuro, cuando venga el entrenador que tenga que venir, elegirá si sigue apostando por los chicos que estamos poniendo ahora nosotros o los que ya estaban, incluido Messi".

Además, Scaloni también habló sobre su trabajo en el seleccionado, donde quedó a cargo en forma interina luego del despido de Jorge Sampaoli, tras la decepción en el Mundial Rusia 2018. "No me juego ninguna ficha. Mi ficha es enero de 2019, la Sub 20. En estos partidos amistosos no importan los resultados, lo importante es saber si estos chicos que están jugando ahora están capacitados para estar o no en la Selección", finalizó.