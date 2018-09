Arzamendia rechazó integrar la selección

Lionel Scaloni se transformó en el encargado de encarar una profunda renovación en la selección argentina y en sus decisiones aparecen nombres pedidos por el clamor popular y algunas sorpresas. El lateral Santiago Arzamendia era uno de los apellidos que aparecieron en escena de manera inesperada, pero rápidamente se dio de baja.

Cuando parecía número puesto para estar en la lista de Argentina que saldrá en las próximas horas de cara a los amistosos ante Irak (11/10) y Brasil (16/10) en Arabia Saudita, el futbolista que se desempeña en Cerro Porteño de Paraguay decidió bajarse anticipadamente.

“Siempre me sentí paraguayo. Por el cariño que la gente me demostró acá siempre tuve eso en la cabeza: voy a pelear por estar algún día en la selección paraguaya”, destacó el futbolista de 21 años que nació en Misiones y hace ya ocho años emigró a Paraguay.

“Arza” reconoció en una entrevista con la señal Tigo que recibió un contacto desde Argentina, pero reiteró que no tiene intenciones de sumarse al plantel albiceleste: “Gente de la selección argentina habló conmigo. Yo hablé con mi familia y todos tenemos la misma respuesta: deseo jugar en la selección de acá. El profe sabrá si estoy para la selección o no, pero voy a entrenar y trabajar para estar algún día con los grandes jugadores”.