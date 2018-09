Caballero: “Mi error en el Mundial fue el inicio de una catástrofe”

Willy Caballero rompió su silencio en una entrevista en la que analizó el pasado Mundial y reconoció haberlo pasado muy mal por sus actuaciones personales. “Yo he cometido un error jugando al fútbol, nos pasa a los jugadores. A mí y a varios porteros del Mundial. Terminó en gol y como no habíamos sumado los tres puntos se convirtió en una catástrofe y quedamos prácticamente afuera del Mundial”, aseguró.

“Asumo el error. Cosas que suceden en los entrenamientos me pasaron a mí. Le pegué al césped y se dio el inicio de una catástrofe. No fue un error de concentración. No se pueden controlar esas cosas, lo asumo con toda la responsabilidad. No se puede cambiar, hay que convivir con lo que pasó”, destacó el arquero.