El Clausura 2018 de fútbol "Centenario de Origone FC" se iniciará el domingo 16

Quedó determinada la forma de disputa, fecha de inicio y programa de partidos del campeonato Clausura 2018 de fútbol de primera división denominado "Centenario de Origone FC" que organiza la Liga Deportiva del Oeste, a través del consejo directivo que encabeza Claudio Yópolo, disponiéndose que en la primera jornada se juegue jornada inaugural de la zona "B", que tiene un elenco más que la "A".

Se va a disputar en dos zonas -una de seis y otra de siete equipos-, clasificando los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta.

Los cruces serán de esta manera: Primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”.

Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.

Los dos grupos en los que se dividió el certamen, son los siguientes:

Zona “A”, siete equipos: Deportivo Baigorrita, River Plate, Villa Belgrano, Defensa Argentina, Independiente y Jorge Newbery.

Zona “B”, seis elencos: Ambos Mundos, Rivadavia de Junín, Sarmiento, Rivadavia de Lincoln, Mariano Moreno, BAP y Origone FC.

La programación

El fixture del campeonato "Clausura" 2018 es el siguiente:

Zona “a”

Primer fecha: River Plate vs. Defensa Argentina; Deportivo Baigorrita vs. Villa Belgrano; y Jorge Newbery vs. Independiente

Segunda: Independiente vs. Deportivo Baigorrita; Villa Belgrano vs. River Plate y Jorge Newbery frente a Defensa Argentina.

Tercera: Defensa Argentina vs. Villa Belgrano; River Plate vs. Independiente y Deportivo Baigorrita recibe a Jorge Newbery.

Cuarta: Villa Belgrano ante Jorge Newbery; Independiente vs. Defensa Argentina y River Plate vs. Deportivo Baigorrita.

Quinta fecha: Independiente vs. Villa Belgrano; Defensa Argentina vs. Deportivo Baigorrita y Jorge Newbery vs. River Plate.

Grupo "b"

Primer fecha: Origone vs. BAP; Rivadavia de Junín vs. Sarmiento y Mariano Moreno vs. Rivadavia de Lincoln. Libre: Ambos Mundos.

Segunda: Ambos Mundos vs. Rivadavia de Junín; Rivadavia (L) vs. Origone y Sarmiento vs. Mariano Moreno. Libre quedará BAP.

Tercera: Origone vs. Sarmiento; Mariano Moreno vs. Ambos Mundos y BAP vs. Rivadavia de Lincoln. Libre: Rivadavia de Junín.

Cuarta: Ambos Mundos vs. Origone; Rivadavia de Junín ante Mariano Moreno y Sarmiento vs. BAP. Libre: Rivadavia de Lincoln.

Quinta: Origone vs. Rivadavia de Junín; BAP vs. Ambos Mundos y Rivadavia de Lincoln vs. Sarmiento. Libre: Mariano Moreno.

Sexta: Rivadavia (J) vs. BAP; Ambos Mundos vs. Rivadavia de Lincoln y Rivadavia de Junín vs. BAP. Libre: Sarmiento de Junín.

Séptima fecha: Sarmiento vs.Ambos Mundos; BAP vs. Mariano Moreno y Rivadavia (L) vs. Rivadavia (J). Libre: Origone FC.