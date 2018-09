Sarmiento aprovecha el receso para recuperar algunos soldados

Finalmente ayer se confirmó que para este fin de semana el plantel profesional de Sarmiento no disputará ninguna partido amistosos. En el marco del receso que tendrá el Campeonato de la B Nacional, la intención del cuerpo técnico que encabeza el entrenador Iván Delfino es quedarse en Junín para reforzar la parte física, recuperar a algunos soldados que vienen con dolencias y seguir aceitando el funcionamiento del equipo.

Por eso el plantel del Verde se entrenará hoy, en doble turno, a las 9.30 y a las 16. Entre las principales novedades, el delantero David Depetris ya se sumó a los entrenamientos y trabaja intensamente para ponerse a punto.

En lo que va de la semana, los jugadores que se entrenaron de manera diferencia fueron Iván Etevenaux y Fermín Antonini (rotura de ligamentos cruzados), quienes se siguen recuperando favorablemente; mientras que el defensor Lucas Landa, el volante Sergio Quiroga y el delantero Nicolás Miracco también trabajaron separados por distintas dolencias, pero ninguna de ellas de gravedad.

En definitiva, el equipo de Delfino aprovechará la jornada libre para trabajar intensamente desde lo físico y también para descansar. Cabe recordar que el conjunto de nuestra ciudad tuvo un arranque en el torneo más que aceptable, en donde logró una victoria de visitante en la primera fecha, frente a Olimpo de Bahía Blanca por 1-0; y luego empató en el "Eva Perón", 1 a 1, ante a Atlético Rafaela.

En el regreso, la tercera fecha

Cuando el certamen se reanude, Sarmiento visitará a Los Andes el domingo 16, a las 11. La programación completa para la tercera fecha es la siguiente:

Viernes 14: Almagro vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (15:30); y Central Córdoba (SdE) vs. Quilmes (22:00).

Sábado 15: Villa Dálmine vs. Mitre de Santiago del Estero (15:30); Agropecuario vs. Temperley (18:00); Arsenal vs. Instituto de Córdoba (19:00); y Gimnasia de Mendoza vs. Chacarita (20:00).

Domingo 16: Los Andes vs. Sarmiento (11:00); Olimpo vs. Ferro Carril Oeste (15:30); Guillermo Brown vs. Nueva Chicago (15:30); Defensores de Belgrano vs. Santamarina (15:30); y Atlético Rafaela vs. Brown de Adrogué (18:00).

Martes 18: Platense vs. Deportivo Morón (21:05). Libre: Gimnasia de Jujuy.

Hoy, Sarmiento festeja el ascenso

Hoy, desde las 21, en el Gimnasio de Sarmiento "Juan Roberto Macario" habrá una verdadera fiesta. Es que allí se llevará a cabo la cena celebración por los 25 años del primer ascenso del Verde al Nacional B. El valor de la entrada para mayores es de $500 y para menores de $250. Las tarjetas se pueden conseguir en el Club de Ropas, de Aparicio N° 54.