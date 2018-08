Tras la derrota frente a Flandria, Sarmiento volvió a entrenarse en Junín

Tras la derrota de visitante frente a Flandria (B Metropolitana), por 1 a 0, el plantel de Sarmiento regresó a Junín y ayer por la tarde se entrenó en el predio Ciudad Deportiva.

Por el cansancio lógico que dejó el primer amistoso de la pretemporada, los futbolistas realizaron trabajos livianos y muchos ejercicios de elongación.

Las tareas de los futbolistas continuarán hoy, a las 10, también en Ciudad Deportiva, donde el entrenador Iván Delfino realizará algunos minutos de fútbol con el equipo que mañana visitará a Agropecuario de Carlos Casares en lo que será el segundo partido de preparación.

Cabe recordar que el 8 de agosto, en el Estadio "Eva Perón", Sarmiento jugará el tercer amistoso ante Independiente de Chivilcoy; y el 11, también de agosto, el Verde recibirá en su estadio a Agropecuario.



Se postergaría el inicio del campeonato

Hoy viernes debía realizarse el sorteo del fixture de Primera B y C, pero fue postergado para el jueves que viene. Por ende, los torneos que iban a comenzar el fin de semana del 11 de agosto empezarían el 18.

El retraso se debió a que varios dirigentes de los clubes del interior no están de acuerdo con la reestructuración que se plantea, por lo que no es posible avanzar en la elaboración de los reglamentos, formatos y cantidad de ascensos y descensos de los próximos torneos.

En la Primera B, los ascensos a la B Nacional serían cinco y podría agregarse uno más por promoción, mientras que en la C subirían cuatro, pudiendo agregarse otro más. En esta categoría no habrá descenso directo, pero sí una promoción con uno de la D.

La Primera B Nacional comenzaría el 25 de agosto, pero no está definido y podría postergarse una semana. La Primera D empezará el 1 de septiembre.