Mañana se jugará la novena fecha del Torneo Apertura 2018

Al estar programado el domingo 5 el partido por la Copa Argentina entre Newell´s Old Bys de Rosario y Defensores Unidos de Zárate en el estadio "Eva Perón" de Sarmiento de Junín, la Liga Deportiva del Oeste dispuso que la novena fecha del campeonato "Apertura" 2018 se juegue totalmente mañana, ya que en la jornada dominical no iban a contar con el servicio de seguridad policial.

De esta manera, por el certamen que tiene en juego la Copa "Carlos Carozza” de primera división, van a disputarse en la tarde sabatina cinco encuentros en nuestro medio y el restante en la localidad de Agustín Roca, todos desde las 15.30.

En definitiva, en Junín, el líder del torneo, Independiente visitará a Rivadavia (J), en el polideportivo de Ruta 188 e Italia; mientras que el escolta, Origone de Roca, recibirá a Rivadavia de Lincoln.

En su cancha de Villa Triángulo, Ambos Mundos será anfitrión de Villa Belgrano; Defensa Argentina espera a River Plate y en su estadio de Maipú y Lavalle, Jorge Newbery recibe al Deportivo Baigorrita, quedando libre en la ocasión el club B.A.P.



La fecha 9 en inferiores

Mañana

Defensa vs. River

Novena: 10.30

Séptima: 11.30

Predécima: 12.30

Quinta: 13.45

Newbery vs. Baigorrita

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

A. Mundos vs. Villa

Novena: 10.30

Séptima: 11.30

Predécima: 12.30

Quinta: 13.45

Origone vs. Rivadavia (L)

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Moreno vs. Sarmiento

Novena: 10.30

Séptima: 11.30

Predécima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Independiente

Novena: 10.30

Séptima: 11.30

Predécima: 12.30

Quinta: 13.45