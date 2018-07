Sarmiento comenzó una nueva semana de trabajo y el sábado arrancan los amistosos

El plantel profesional de Sarmiento arrancó ayer una nueva semana de trabajo, en el marco de una pretemporada que viene siendo durísima. El grupo de futbolistas que comanda el director técnico Iván Delfino se entrenó en doble turno y para el sábado se espera que los muchachos jueguen el primera amistoso de esta nueva etapa.

Allá en el horizonte no muy lejano está el inicio del Campeonato 2018/19 de la B Nacional, en el que Sarmiento se ilusiona con ser nuevamente protagonista. Y en ese camino, los futbolistas del Verde vienen trabajando bien, "bancándose" el doble turno con ejercicios exigentes y peleando por ganarse un lugar entre los once que elegirá el DT.

El frío del lunes esperó al plantel en el predio del Club Banco Junín. Allí el trabajo se basó en seguir potenciando la parte física, con pasadas, ejercicios de fuerza que también incluyeron la pelota. La práctica matinal arrancó a las 9 y terminó cerca de las 12.

Después, por la tarde, a partir de las 17, los muchachos volvieron a repetir la escena de trabajo pero esta vez en el Estadio "Eva Perón". Con menos frío pero con la misma intensidad, se siguió centralizando en lo físico, en armar esa base que para un futbolista es clave, porque determinará el rendimiento a lo largo del torneo.

El sudor, el cansancio, las ganas, la voluntad. Así el Verde se viene preparando desde que comenzó la pretemporada.



El plantel

Entre las buenas noticias, ayer fue otro día de recuperación para los volantes Iván Etevenaux y Fermín Antonini. Ambos siguen dejando atrás sus lesiones (rotura de ligamentos) y se siguen afinando para volver de la mejor forma. También trabajó diferenciado el refuerzo Nicolás Castro; quien sufre algunas contracturas y por eso el cuerpo técnico decidió no exigirlo.

Fue bueno ver al "Gallo" Javier Capelli volver a trabajar junto a sus compañeros, mostrando así que está cada vez mejor de su desgarro. El caso del defensor es claro, el DT ya ha dicho que no lo tendrá como prioridad pero el jugador decidió quedarse para pelear por un lugar.

Y en la pelea por ganarse un lugar entre los titulares hay más. Por ahora, en los ensayos de fútbol, el DT del Verde viene dejando fuera a Ariel Kippes de los 11 y en su lugar lo viene poniendo a Wilfredo Olivera.

En este supuesto once inicial, que el sábado debutará extraoficialmente en el primer amistoso, el arquero sería Manuel Vicentini; en la defensa, con línea de cuatro, estarían Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; los cuatro en el medio serían Nicolás Castro, Franco Leys, Guillermo Farré y Ariel Cólzera; y en la ofensiva el DT apostaría a la dupla Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

El resto del plantel que sigue trabajando con total normalidad y que también quiere ganarse un lugar está conformado por los arqueros Pablo Fernández y Lautaro Amade; los defensores Maximiliano Méndez, Federico Pieretto, Luciano Pierce y Martín García; los volantes Juan Antonini, Juan Caviglia, Eric Palleros, Sergio Quiroga, Gabriel Sanabria y Ulises Arias; y los delanteros Santiago Rosa, Julián Brea y Gianfranco Ottaviani.

Partidos de preparación

La pretemporada del Verde incluirá varios partidos de preparación. Está confirmado que este sábado, a las 10, en el "Eva Perón", Sarmiento jugará el primer amistoso frente a un rival que aún no fue confirmado. En el caso de no conseguir rival, el plan B sería realizar un ensayo de fútbol entre los jugadores que conforman el plantel.

No obstante, los choques que sí están confirmados son: el 1 de agosto, de visitante y ante Flandria; el 4, en Carlos Casares ante Agropecuario Argentino; el 8 en el Estadio "Eva Perón" ante Independiente de Chivilcoy; y, por último, el 11 el Verde también recibirá en su estadio a Agropecuario.

Informe oficial sobre la asamblea del viernes 20

En las últimas horas, desde el Departamento de Prensa del Club Sarmiento dieron a conocer el informe oficial de la asamblea de socios realizada el viernes último.

En el encuentro, "se aprobó que los socios con la categoría activos pagarán 300 pesos; damas menores y jubilados abonarán 150 pesos; transeúnte 200 pesos; y los socios plenos 400 pesos".

En la asamblea también "se aprobó el contrato de concesión del gimnasio Marathon; del predio del tenis donde el nuevo concesionario se comprometió a reconstruir las canchas, arreglar alambrados y lonas perimetrales, mejoramiento de luminarias, arreglo de vestuarios y cantina, construcción de dormis y bar con terraza hacia las canchas. La concesión se otorgó por cinco años con opción a cinco más".

En el comunicado también informaron: "Se habló del presupuesto de la institución que tiene un total de $4.000.000 y que destina al plantel profesional $2.000.000; aclarando que el ingreso se genera a través de los socios, sponsors y AFA".

Por último, el presidente Fernando Chiófalo instó a los simpatizantes de Junín y la zona a acompañar en esta instancia haciéndose socio. En la mesa principal de la asamblea, además de Chiófalo estuvieron el vicepresidente Pablo Molins; el secretario José Cornago; el prosecretario Leandro Diflavio; y el tesorero Diego Cifarelli.



Presentarán a Martín Funes como DT de la Reserva

El entrenador que fuera ayudante de campo de Sergio Lippi, Martin Funes, regresará a Sarmiento para ser el director técnico de la Reserva. Esta novedad será oficializada mañana en una conferencia de prensa.

El entrenador Funes, de 40 años de edad, siempre formó parte del cuerpo técnico de Sergio Lippi a excepción del período en que se hizo cargo de la coordinación del fútbol en Sarmiento (2008-2014).

Los detalles de la "nueva" B Nacional

Atrás quedaron los acuerdos que los equipos metropolitanos de la B Nacional -por un lado- y los del interior de esa misma categoría -por el otro- habían celebrado en el edificio de la AFA antes de que el Mundial dominara el día a día del fútbol argentino.

La B Nacional, segunda categoría en importancia, ya sabe que en su próxima temporada no habrá descensos ni promedios. Sí, que el torneo se jugará todos contra todos a una rueda y que el campeón ascenderá a la Superliga. Y tendrá un octogonal que disputarán los que terminen entre el segundo y el noveno puesto. El ganador de ese mini-torneo se asegurará el segundo ascenso a la Superliga.

El campeonato de la B Nacional terminará entre abril y mayo. Y recién en agosto de 2019 arrancará la temporada 2019-2020, en la que se concretarán las reformas planteadas hace una semana en un restaurante de Puerto Madero.

La B Nacional sellará su mentada zonificación y se dividirá en dos. Por un lado, los equipos metropolitanos. Por el otro, los del interior. Todavía no está confirmado si serán 18 o 20 equipos por zona, cuestión que terminará de zanjar la comisión de Torneos de la AFA.

El mismo órgano decidirá cómo se implementarán los descensos de cara a la temporada 2020-2021. Y cuántos equipos bajarán de cada zona. "Lo cierto es que todos en el ascenso queremos terminar con el sistema de los promedios", dicen cerca del presidente Tapia. Lo más probable, entonces, es que los últimos de la tabla pierdan la categoría.

La B Metropolitana y el Torneo Federal A serán los proveedores de equipos de cara a la B Nacional zonificada. Los clubes "subirán por mérito deportivo", aclaran en la AFA. Subirán a cada zona los que sean necesarios para llegar al número mágico de 18 o 20 equipos por cada lado. Cuando se defina esa cantidad, quedará estipulado el número de equipos que subirán para la primera temporada de la nueva B Nacional.