Leo Messi y familia descansan en Ibiza

Lionel Messi continúa de vacaciones después de una intensa temporada que incluyó no sólo la triple competencia con Barcelona (Liga de España, Copa del Rey y Liga de Campeones de Europa), sino también la decepcionante participación en el Mundial de Rusia con el seleccionado argentino.

El rosarino regresó a Barcelona el viernes, luego de haber pasado 10 días en las islas Turcas y Caicos, un archipiélago que forma parte de las Antillas Mayores, en el Océano Atlántico, junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Mateo, Thiago y Ciro.

Corta fue la estadía de la familia en la capital catalana, ya que los cinco emprendieron viaje el lunes rumbo a Ibiza, una de las islas Baleares, en la que el capitán del seleccionado argentino posee un hotel que adquirió hace unos meses. Tras la eliminación del seleccionado argentino de la Copa del Mundo frente a Francia en octavos de final, Messi recibió un permiso especial de Barcelona para reincorporarse a los entrenamientos el 1 de agosto, aunque no se descarta que adelante su regreso.

Mientras tanto, sus compañeros ya iniciaron la pretemporada. El martes próximo, el plantel, con los dos refuerzos que llegaron hasta el momento (el mediocampista brasileño Arthur y el defensor francés Clément Lenglet), viajará a Estados Unidos, donde disputará tres amistosos ante Tottenham, Roma y Milan.

El primer compromiso oficial de la temporada para el Barsa será el domingo 12 de agosto, cuando enfrentará a Sevilla por la Supercopa de España. El duelo todavía no tiene sede confirmada, aunque sería en Tanger (Marruecos). Se espera que Leo esté disponible para ese encuentro.