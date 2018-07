Scaloni y Aimar dirigirán al Sub 20 en el torneo de L’Alcudia, España

Lionel Scaloni y Pablo Aimar serán los entrenadores encargados de dirigir a la Selección Sub 20 que participará en el Torneo de L’Alcudia en España (28 de julio al 8 de agosto). Lo confirmó Jorge Miadosqui -secretario de selecciones nacionales de AFA-, quien agregó que Martín Tocalli será el preparador físico de ese grupo, que ocupará el puesto que quedó vacío una vez que se concretó la salida de Jorge Sampaoli.

El secretario de selecciones nacionales de AFA brindó una entrevista a la señal Fox Sport en la que además dejó frases interesantes sobre el ciclo de la Selección que finalizó con la prematura eliminación en el Mundial de Rusia 2018:

“Hay que trabajar, tener conciencia de que el fútbol argentino es uno de los mejores del mundo y trabajar para eso. Creo que hicimos un Mundial no querido, en selecciones trabajamos para lograr el objetivo que era llegar al 15 de julio y no lo hicimos pese a que pusimos todo lo mejor”.

“La autocrítica por parte de selecciones tiene que existir. Acá no hay ninguna duda, nosotros para adentro sabemos qué pasó, lo que se hizo mal y lo que hay que cambiar. Hay que trabajar en una selección argentina integral, con una muy buena base pensando en los próximos cuatro años”.

“Como dirigentes cometimos algunos errores, exageramos todo lo que hicimos, a todo lo que pidieron le dijimos que sí pensando en que era lo mejor y me parece que nos equivocamos en eso. Hicimos gastos exagerados, los que estuvieron en Bronnitsy se dieron cuenta de que hicimos un gran predio y eso es la mayor tristeza. Fue un trabajo sumamente eficiente de un grupo de trabajo que hizo lo mejor desde que se logró la clasificación ante Ecuador”.

“Ojalá que estas cosas empiecen a cambiar, que haya un fútbol integrado, con una gran cabeza que maneje el ámbito de selecciones. Cuando digo eso hablo de un coordinador que maneje todo”.

“Si uno tiene que analizar, cuando se llega a la Argentina se produce un divorcio por parte del cuerpo técnico, y eso indica que algunas cosas pasaron (…) Yo no diré si Sampaoli estuvo bien o mal, trato de no involucrarme en temas de contrato y esas cosas pero en su caso vi una situación particular que se vio reflejada al término del torneo donde un cuerpo técnico se separó por completo. Era como una pareja que vivía en la misma casa pero que ni se hablaban”.

“Hay algo que tenemos que pensar y evaluar: tenemos que dejar de lado el interés particular y pensar en el general. Cuando esas cosas pasen entonces será posible el consenso. Los argentinos somos muy especiales, pensamos siempre en uno y no en todos, somos pocos en la selección argentina los que pensamos en llevar adelante un proceso de la mejor manera”.

“Yo llegué hace dos años con un Comité Normalizador y trabajé todo un año prácticamente solo, con gran esfuerzo y con muchas carencias. Luego viví un año distinto con la actual conducción donde no hubo carencias de nada, no hubo fallas y los jugadores manifestaron su agradecimiento por todo lo que hicimos. Esta vez el detalle fue lo deportivo: el fútbol ha cambiado, hay que aceptar dónde estamos y que hay que cambiar y mucho”.