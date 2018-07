"No soy un delantero muy de área, también puedo jugar por afuera", dijo Nicolás Orsini

El sábado firmó contrato y el lunes tuvo su primer entrenamiento. Se trata del delantero Nicolás Orsini, quien ayer dialogó en exclusivo con Democracia para expresar sus sensaciones tras vivir las primeras horas en su nuevo club.

El atacante de 23 años contó que llegó a un acuerdo rápido y que por eso estampó su firma por un año con opción a compra. Nació en Morteros, Córdoba, el 12 de septiembre de 1994 y se formó como futbolista en Tiro Federal de esa localidad. Luego pasó a Atlético de Rafaela donde permaneció dos temporadas y debutó en la Primera División del fútbol argentino. A partir de allí pasó por los equipos japoneses de Tokushima Vortis y Fagiano Okayama, por el club coreano FC Anyang, el austríaco SV Horn y recientemente por Sportivo Luqueño de Paraguay.

En la mañana del sábado, el joven delantero se realizó la revisación médica y por la tarde firmó el contrato en la secretaria del club, donde el presidente Fernando Chiófalo le dio la cordial bienvenida. Tras sus primeros días en Junín, la nueva promesa de gol que tiene el Verde dejó las siguientes declaraciones.

- ¿Cómo se da tu llegada a Sarmiento y en qué estado físico te encontrás?

- Estaba jugando en Sportivo Luqueño de Paraguay y al finalizar mi contrato tenía que volver a Japón por seis meses más. Tenía ganas de quedarme en Argentina y al momento que me llamaron de Sarmiento automáticamente firmé la rescisión del contrato con el club japonés para venir para acá. Me sedujo venir por la historia que tiene Sarmiento, la categoría me parece competitiva y además llego a un club que va a pelear el ascenso, algo que también me entusiasmó muchísimo. Me gustaría ser parte de eso. Pero bueno. Ahora sé que me tengo que poner bien, porque en Paraguay el torneo terminó hace un mes y medio, más o menos, y todo este tiempo me estuve entrenando solo que no es lo mismo. Por suerte ya me sumé a los entrenamientos y ahora solo me queda trabajar y ponerme bien.

- Te pidió exclusivamente el técnico.

- Sí, a Iván lo conozco. Fue él quien pidió que venga, eso siempre es bueno cuando uno llega a un club. Después nos pusimos de acuerdo muy rápido y por suerte ya estoy acá. A Iván nunca lo tuve pero nos conocemos porque somos de la misma zona. Él dirigió Libertad de Sunchales y otros equipos. Yo soy de Morteros, un pueblo de unos 25 mil habitantes; jugué ahí, en Tiro Federal; y después tuve la suerte de quedar en Atlético Rafaela donde pude debutar en primera.



- ¿Qué has aprendido de tu experiencia en el exterior?

- Me voy de Rafaela porque Burruchaga me dijo que no me iba a tener en cuenta. Tenía una propuesta en Japón y decidí irme porque tenía la posibilidad de jugar; y en este sentido creo que esta es una profesión en la que se aprende mucho más cuando uno juega. Se crece futbolísticamente jugando y no tanto cuando a uno le toca estar en el banco o afuera de los convocados. Siento que en su momento tomé la decisión correcta porque jugué bastante y por suerte aprendí bastante.



- ¿Cómo te describirías?

- No soy un delantero muy de área, también puedo jugar por afuera. He jugado por las bandas, me gusta estar en contacto con la pelota y por eso trato de moverme por todo el frente de ataque.

- En el campeonato pasado la dupla Passerini-Miracco le dio varias alegrías a los hinchas ¿Es una presión eso para vos?

- Tengo en claro que Sarmiento el año pasado tuvo un muy buen campeonato y que casi lo corona con un ascenso. Y también soy consciente que para este año la gente no va a esperar menos. Vengo a poner mi granito de arena, en el plantel actual no he compartido vestuarios con ninguno de los muchachos asi que es todo nuevo para mí. Me han recibido de la mejor manera y espero ponerme bien lo antes posible para devolver la confianza que han depositado en mí.

- ¿Has establecido cierta afinidad con alguno de los muchachos?

- Con el que más tiempo comparto es con Ariel Cólzera porque estamos en el mismo hotel. Charlamos bastante, tomamos un par de mates y siempre vamos juntos a los entrenamientos. La buena relación fuera de la cancha es importante. En el poco tiempo que he estado me pareció un plantel con buena gente. Eso es importante.

- ¿Qué te pareció nuestra ciudad?

- Me gusta mucho, es muy tranquilo todo. Es un poco más grande de donde soy yo pero no mucho más. Por ahora me he encontrado con gente muy amable y eso también ayuda mucho.

- ¿Llegaste con algún sueño?

- Desde lo individual tener un buen campeonato y desde lo grupal tratar de lograr el ascenso. A la gente no le debe gustar mucho estar en esta categoría porque Sarmiento ya ha demostrado que puede estar en primera división tranquilamente. El sueño colectivo es ese, tratar de lograr el ascenso.

- Lo que quieras agregar.

- Simplemente decirle a la gente que nos apoye, porque con el apoyo las cosas salen mejor. También decirles que de nuestra parte vamos a dejar todo en la cancha para que el sueño se nos cumpla.