Se juega la octava del Apertura

Hoy se jugará la octava fecha del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Luego de dos suspensiones por la lluvia, la jornada se desarrollará con una agenda de interesantes partidos.

A las 15.15 habrá tres encuentros: jugarán River Plate vs. Jorge Newbery, BAP vs. Origone Fútbol Club y Sarmiento vs. Rivadavia de Junín (en cancha de Defensa). A las 15.30 se medirán Independiente de Junín vs. Ambos Mundos y Rivadavia (L) vs. Mariano Moreno. Y, por último, Villa Belgrano vs. Defensa Argentina se enfrentarán a partir de las 16. Libre: Deportivo Baigorrita.

Las posiciones: Independiente de Junín (14), BAP (13), Rivadavia de Lincoln (12), Origone (12), Sarmiento (11), Villa Belgrano (11), Defensa (9), Mariano Moreno (8), Rivadavia de Junín (8), River Plate de Junín (8), Jorge Newbery (6), Ambos Mundos (4) y Deportivo Baigorrita (1).