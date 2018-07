Sarmiento cierra la semana de trabajo con un ensayo de fútbol

Mientras se aguarda la llegada de los últimos refuerzos, el plantel de Sarmiento continúa con su puesta a punto y hoy será el turno de un ensayo de fútbol.

El entrenador Iván Delfino citó a los futbolistas a las 9 en el Estadio "Eva Perón", con la intención de ir analizando el probable once titular que afrontará los partidos de preparación.

Como este diario ya lo informó, el 27 de este mes el Verde jugará su primer amistoso pero aún no está confirmado el rival. No obstante, los partidos que sí ya fueron oficializados son: el 1 de agosto, de visitante, ante Flandria; el 4, en Carlos Casares ante Agropecuario Argentino; el 8 en el Estadio "Eva Perón" ante Independiente de Chivilcoy; y, por último, el 11 el Verde también recibirá en su estadio a Agropecuario.



\LEÉ MÁS Sarmiento sigue con su preparación y se confirmaron algunos amistosos





El torneo

En las últimas horas la AFA avanzó con los detalles del Campeonato 2018/2019 de la B Nacional. Se prevé que el certamen comience a fines de agosto, que cuente con la participación de 25 equipos, que no haya descensos y que los dos ascensos surjan de la misma forma que el torneo pasado.