Maradona ya eligió a su preferido como campeón del mundo

Diego Maradona tiene a su candidato para levantar la Copa del Mundo. Después de la victoria de Croaciafrente a Inglaterra en Moscú, al Diez le hablaron de la finalísima de Rusia 2018 y dio su veredicto.

"Francia es seria candidata a ganar la Copa del Mundo. Deschamps encontró el mediocampo justo. Kanté releva todo. Es una hormiguita que va por todos lados y cuando tiene que salir en velocidad la tiene. A Kylian Mbappé le habrán dicho 'vos pasala y jugá', porque yo lo vi jugar y no le pegó ni al área chica", declaró Maradona en su programa "De la Mano del Diez".

Pero ese no fue el único análisis del astro sobre el partido más trascendental del Mundial. Además, Diego hizo una radiografía de su favorito: "Tiene un arquero sólido. Una defensa que cuando va arriba hace goles como Umtití. Y un mediocampo bien estructurado. Se ve que hay disciplina. Parece que no, pero el trabajo de Giroud es brillante. Como le gira constantemente a sus rivales que lo tienen que seguir. Muchos equipos eso no lo tienen".